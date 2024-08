3. česká fotbalová liga, skupina B: Most - Hradec B

Hradecké béčko hned na úvod přivítalo největšího favorita a kandidáta číslo 1 na postup do druhé ligy Ústí nad Labem. Mladí Votroci se ale zkušeného týmu v čele s exligovým brankářem Tomášem Grigarem nezalekli a dokonce proti němu sahali po bodovém zisku. I přes dobrý výkon domácích nakonec všechny body uzmul soupeř, který rozhodl jediným gólem dvanáct minut před vypršením řádné hrací doby.

1. KOLO: FC Hradec Králové B – Ústí nad Labem 0:1 (0:0). Branka: 78. Tureček. Hradec B: Čábelka – Holovatskyi, Hlaváč (46. Baloun), Kadrmas – Mahr (82. Musil), Vobejda, Hypšman (82. Hampl), Boniš – Zeman (65. Šimon), Jurčenko, Hruška.

„Zklamání je cítit ze všech, utkání jsme měli výsledkově zvládnout, ale bohužel se nestalo. Určitě budeme zmiňovat neproměněné šance, ve kterých jsme se měli zachovat lépe, ale to je fotbal. Výkon nebyl špatný, ale určitě se nebudeme chválit, protože body nemáme,“ konstatoval po smolné porážce hradecký lodivod Tomáš Šilhavý.

V dalším střetnutí se Votroci představili v Mostu, který v loňské sezoně okupoval horní příčky tabulky. Přestože nepodali tak dobrý výkon jako proti Ústí nad Labem, moc nechybělo, aby si ze severu Čech odvezli cenné vítězství. V průběhu zápasu totiž vedli 2:0 a pak ještě 3:2. Nakonec z toho ale byla zřejmě spravedlivá plichta 3:3.

2. KOLO: FK Baník Most-Souš – FC Hradec Králové B 3:3 (1:2). Branky: 45. (+1), 67. a 84. Novotný – 5. Jurčenko, 18. Holovatskyi, 83. Hruška. Hradec B: Čábelka – Hlaváč, Vobejda, Holovatskyi – Mahr (60. Kadrmas), Hypšman, Šimon, Boniš (60. Kareš) – Zeman (86. Baloun), Jurčenko (70. Hampl), Hruška.

„Pozitivem jsou tři branky a získaný bod. Do zápasu jsme vstoupili slušně a brzy jsme šli do dvoubrankového vedení. Pak nás však soupeř začal přehrávat a zaslouženě vyrovnal. Koncem zápasu jsme začali být zase nebezpeční i my. Vyšel nám brejk a opět jsme vedli. Je ale velká škoda i chyba, že jsme pak hned z rozehrávky inkasovali,“ hodnotil kouč Šilhavý.

Ve třetím utkání sezony se svým mančaftem absolvuje regionální derby s Chlumcem nad Cidlinou. Hrát se bude v neděli 25. srpna od 10.15 hodin na hřišti hradecké Slavie v Orlické kotlině.