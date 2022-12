Přepeře jsou ambiciózní klub, který za šest let postoupil z fotbalového "pralesa", tedy nejnižších soutěží, až do třetí ligy.

Podzimní výsledky ale v České fotbalové ligy zůstaly za očekáváním, mužstvo poslední tři zápasy prohrálo a vedení klubu ukončilo půlroční spolupráci se zkušeným Zbyňkem Houškou. "Abych řekl pravdu, tak se mi k tomu ani nechce moc vyjadřovat," uvedl končící kouč, mimo jiné také bývalý hráč pražské Slavie. Do klubu přišel v létě po angažmá v Jičíně.

"Doufáme, že spolupráce s Lukášem Jarolímem bude dlouhodobějšího rázu, ale znáte to, vždy je to v první řadě o výsledcích," konstatoval Kvapil. Přepeře získaly v ČFL v patnácti zápasech stejný počet bodů, jsou na 11. místě, s šestibodovým odstupem na sestupové místa. Ta zatím patří Benešovu a Baníku Most/Souš.

Mužstvo nyní pokračuje v udržovacích trénincích, které potrvají do poloviny prosince. Klasická zimní příprava začne na začátku ledna, jarní část tým zahájí 3. března na hřišti suveréna soutěže Viktorie Žižkov.

Lukáš Jarolím je synem slavného slávistického hráče a trenéra Karla Jarolíma. Začínal také ve Slavii, a to v šesti letech. Společně s otcem a bratrem Davidem odešli do Francie. V roce 1991 se vrátil do Čech, do Slavie. Zde však na něj v silné konkurenci nezbylo místo. Hostoval v Chebu a Českých Budějovicích. Poté přestoupil do Příbrami, kde se prosadil a uplatnil svůj talent.

V lednu 2003 přestoupil do francouzského CS Sedan Ardennes, ale po roce zamířil do německého druholigového Fürthu. V létě 2004 se vrátil do Čech, a to konkrétně do Uherského Hradiště – Slovácka – za svým otcem, který zde trénoval. Na Slovácku zůstal i po otcově konci, avšak v létě 2005 ho následoval do Slavie.

Po soutěžním ročníku 2006/07 mu skončila smlouva, kterou neprodloužil a jako volný hráč přestoupil do italské Sieny. V létě 2010 se pak vrátil zpět do pražské Slavie. Po sezoně 2012/13 zde skončil. Trenérsky působil mimo jiné u juniorky v Mladé Boleslavi, nebo na jaře letošního roku se svým o tři roky mladším bratrem Davidem v druholigovém Ústí nad Labem. Sezonu tam však nedokončili, v závěru sezony je nahradil Martin Hašek, ale ani on mužstvo od sestupu do třetí ligy nezachránil.