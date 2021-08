Ještě než se někteří diváci stačili posadit na tribunu či postavit za zábradlí, už se ozývala gólová radost. Fotbalisté FK Chlumec nad Cidlinou v nedělním duelu ČFL s teplickým béčkem (5:0) šli do brzkého vedeníjiž ve 22. vteřině zápasu.

Spousta fanoušků tuhle branku prostě a jednoduše neviděla. Autorem bleskurychlé trefy byl domácí křídelník Tomáš Labík, jenž zužitkoval dlouhý nákop brankáře Radka Petra a zároveň využil chyby teplického zadáka, kterému vypíchl míč a svůj samostatný únik ze strany zakončil levačkou přesně na vzdálenější tyč.

A nebyla to jediná radost tohoto rtuťovitého forvarda, neboť se prosadil ještě jednou, krátce po přestávce. Dva gólové zásahy ho moc potěšily, jelikož v předešlém zápase na trávníku rezervy Mladé Boleslavi neproměnil v 89. minutě za stavu 2:2 pokutový kop.

Chlumecká opora Tomáš Labík.Zdroj: Martina Hegerová

Jak došlo k tomu, že jste skóroval již ve 22. vteřině?

Došlo k tomu tak, že šel dlouhý balón z rozehry mým směrem a skončil u pravého beka soupeře, který si míč špatně zpracoval a já toho využil, míč jsem mu vyšťouchnul a řítil jsem se ze strany sám na branku.

To jste se ještě ani pořádně nezpotil, ne?

Přesně tak (směje se). Všechno se to semlelo tak rychle, že jsem se ještě ani nezapotil a už jsem se šel radovat se spoluhráči.

Byl to záměr, šlo o nacvičenou akci? Nebo to jen vyplynulo ze hry?

Občas něco podobného zkoušíme, ale záměr to nebyl. To, že jsem vstřelil branku, bylo tak trochu i štěstí.

Dal jste už někdy podobně rychlý gól?

Dal, ještě v dresu Převýšova v Litoměřicích, kdy jsem skóroval také v první minutě zápasu. Byla to, dá se říct, stejná situace jako teď.

V předešlém střetnutí v Mladé Boleslavi jste v 89. minutě nedal za stavu 2:2 penaltu. Mrzelo to hodně?

Já jsem si věřil, že tu penaltu dám. Bylo by skvělý takhle v poslední minutě Boleslav vyloupit, ještě když jsme skoro po celou dobu zápasu prohrávali. Po tom, co jsem ji neproměnil, mě to mrzelo hodně. Hlavně kvůli klukům, protože všichni makali do poslední minuty na sto procent.

Teď jste vstřelil dvě branky. Jste rád, že jste si tím trochu spravil reputaci?

O to mi tak trochu i šlo, po té neproměněné penaltě jsem to chtěl týmu co nejrychleji vrátit. Jsem rád, že se to povedlo hned v dalším zápase.

Chlumecká opora Tomáš Labík (s míčem) během pohárového zápasu s plzeňskou Viktorií.Zdroj: Martina Hegerová

Když pomineme tu penaltu, po třech kolech máte na kontě tři trefy. To je na záložníka parádní start do sezony, ne?

Před každým zápasem mi moje dvouletá dcerka říká: „Táto dej gól.“ Takže góly dávat musím (zasměje se). A jsem za to rád, do zakončení se hrnu, chci dávat branky a doufám, že v tom budu i pokračovat.

Chlumec uhrál zatím pět bodů, je to odpovídající?

Samozřejmě že bychom chtěli bodů víc, ale je začátek sezony, pět bodů bereme a jedeme dál.

Váš tým se v poslední době musí potýkat s řadou zranění. Projevuje se to nějak na hře?

Je pravda, že nás teď zastihla poměrně velká marodka, ale máme dost široký a kvalitní kádr, že si s tím dokážeme poradit. Myslím, že se to na hře zatím nijak neprojevuje.

Už jste si zvykli na nového trenéra?

Za mě si na nového trenéra zvykáme dost rychle. Má dost cenných zkušeností, které můžeme využít v náš prospěch.

Snažíte se pod Michalem Šmardou praktikovat podobný fotbal jako pod předešlým koučem Janem Krausem?

Jak v čem. Z mého pohledu po nás pan Šmarda chce více organizovanější a náročnější hru směrem do defenzivy. V tom je ten zásadní rozdíl. Ještě si to všechno trošku sedá, ale víme, co po nás požaduje. Tímto bych chtěl také poděkovat i Honzovi Krausovi za tu dobu, co nás vedl.

Chlumecká opora Tomáš Labík (uprostřed).Zdroj: Martina Hegerová

Na jakých příčkách byste mohli figurovat na konci sezony?

Budeme makat tak, aby se náš tým na konci sezony umístil v tabulce co nejvýš.

Los 2. kola MOL Cupu vám přisoudil druholigovou Chrudim. Půjde o východočeské derby, navíc hráči se dobře znají, řada z nich prošla oběma kluby. Co na to říkáte?

Chrudim je velmi kvalitní. Tím, že se někteří kluci mezi sebou znají, to může znamenat více vyhrocenější zápas. Každopádně se popereme o postup.

Je pro vás velkou výzvou zkusit proniknout dál, kde byste případně mohli narazit na nějaký prvoligový mančaft?

Samozřejmě. Jako tým chceme co nejlepší možný výsledek. V našich silách to je. Motivací pro nás jsou také naši fanoušci, kterým bychom rádi dopřáli podívanou s atraktivním soupeřem z první ligy.