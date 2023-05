/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ Rezerva FC Hradec Králové slavila druhé vítězství v řadě. Jediný gól domácího duelu s teplickým B týmem vstřelil chytrou hlavičkou záložník a opora prvoligového áčka Jakub Kučera.

Votroky posílilo několik hráčů ze širšího kádru prvoligového áčka a na výsledku se to projevilo, i když v utkání padla pouze jediná branka. Právě o tu se totiž postarala jedna z posil. Záložník Jakub Kučera si v sobotním duelu FORTUNA:LIGY odpykával trest za čtyři žluté karty, aby o den později vystřelil béčku důležitý tříbodový zisk.

STATISTIKY z tábora soupeře - střely na branku: 6:2; střely mimo: 6:2; zblokované střely: 7:8; vyložené šance: 4:2; rohy: 13:2; ofsajdy: 1:10; fauly: 6:15.

Hradec se proti Teplicím dlouho nemohl prosadit, přestože byl lepším týmem, až v 77. minutě přišla gólová radost po hlavičce Kučery. Šestadvacetiletý středopolař si ve vápně našel centr Hájka ze standardní situace a chytrým obloučkem nedal teplickému brankáři šanci. Stejný hráč mohl skórovat již v samotném úvodu zápasu, ale po rohovém kopu trefil hlavou pouze břevno.

ČFL, skupina B – 26. kolo

FK Hradec Králové B – FK Teplice B 1:0 (0:0). Branka: 77. J. Kučera. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 0:1. Diváci: 185. Poločas: 0:0. Hradec Králové B: Bajza – Hlaváč, Holovatskyi, Baloun – Hypšman, Kosař, J. Kučera, Harazim – Schmoranz (61. Hodač), Boniš, Hájek (90. Junek). Teplice B: Četverik – Lukáš, Dramé (46. Gornický), Sarr – Jamrich, Ljevakovič (68. Čítek), Beránek, Kodad – Čičovský, Procházka, Korselt (84. Podaný).

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Zápas jsme mohli rozhodnout už dřív, nakonec to tam padlo ze standardky. Teplice hrozily z nebezpečných brejků. Každopádně kluky musíme pochválit za to, co předvedli. Makali, bojovali, snažili se, ale bohužel nám to tam nespadlo dřív, abychom měli dřív klid. Chybělo nám přesnější zakončení. Trefujeme brankáře, nevyřešíme brejkovou situaci nebo centry nás ve vápně nenajdou. Pracujeme na tom, ale kluci v tom potřebujou mít i trochu štěstí. Nicméně dotlačili jsme to tam a jsme za vítězství strašně rádi.“

Ladislav Jamrich, trenér Teplic B: „Kluci hlavně v první půli předvedli velmi dobrý výkon, který jsme mohli také korunovat vedoucí brankou. To se ale z různých důvodů bohužel nepodařilo. Druhý poločas byl po většinu času v režii domácích a nás v několika důležitých momentech podržel gólman. Mrzí nás hlavně nešťastná inkasovaná branka, která nakonec rozhodla o těsném vítězství Hradce. Je obrovská škoda, že Dominik Procházka neproměnil svoji individuální akci v 80. minutě, kdy jsme byli k vyrovnávací brance opravdu blízko.“

Přepeře - Chlumec nad Cidlinou 1:1 (80. Novák - 90. Ludvík), Živanice - Velvary 0:1 (15. Havránek), Pardubice B - Mladá Boleslav B 1:0 (15. Koukola), Kolín - Benešov 0:3 (37. Tomek, 39. Mareš, 70. Kulhavý), Jablonec nad Nisou B - Most/Souš 3:1 (4. Velich, 73. a 85. Podzimek - 28. J. Novotný), Zápy - Brozany 0:1 (74. V. Novotný), Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov 2:2 (46. Cantin, 54. Hudec - 35. Řezáč, 76. Tregler).

Minisérii dvou výher za sebou bude chtít juniorka Votroků prodloužit v dalším kole na trávníku regionálního rivala z Chlumce nad Cidlinou. Prestižní a sledované třetiligové derby se odehraje v neděli 21. května od 10.15 hodin.

