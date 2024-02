Už pět zápasů stihli odehrát fotbalisté třetiligového Chlumce nad Cidlinou v rámci zimní přípravy. Ty dva poslední jim přinesly prohru a výhru. Svěřenci kouče Tomáše Hrabíka nejprve nestačili na malšovické umělé trávě na Živanice, s nimiž zápolí v ČFL, a poté v Hradci na Slavii nadělili „kanára“ domácímu nováčkovi divize C.

Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou v přípravě na jarní boje v ČFL. | Foto: oddíl

V obou utkáních Chlumci chybělo několik hráčů z kádru, tudíž ani zdaleka nenastoupil v kompletním složení. Zato proti Slavii v jeho sestavě figuroval čtyřiadvacetiletý středopolař Dominik Soukeník, jenž dlouhé roky působil v FC Hradec Králové, ale od léta 2022 je hráčem prvoligového MFK Karviná. O jeho příchodu do klubu ležícího poblíž řeky Cidliny se jedná.

Přípravné zápasy

TJ Sokol Živanice – FK Chlumec nad Cidlinou 2:1 (0:0). Branky: Nikodem, D. Pánek – Rudavskyj. Živanice: Zima (46. Bartaloš) – Buriánek (46. F. Pánek), Spěvák, Hajník, Chocholatý (46. Zvěřina) – Polák (46. D. Pánek), Langr, Svoboda, Nikodem – Kopecký (46. Pilný), Petrus. Chlumec: Kukal – Kopáč, M. Ráliš, V. Staněk – Veselka, Vaníček, Čáp, Špinka – Hájek, P. Staněk, Zeman; střídali: Ordelt, Havel, Rudavskyj, T. Labík.

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „I když je to jen příprava, tak nás prohra samozřejmě mrzí. Stále dostáváme laciné branky, které devalvují solidní práci celého mužstva. Na tom musíme zapracovat. Z různých důvodů nám chyběla řada hráčů (Bastin, Doležal, Finěk, Řezníček, Ludvík, Krčál…), navíc se hned v úvodu zranil Ondra Vaníček, takže i to ovlivnilo náš výkon. Věřím, že se kluci dají co nejdříve do kupy.“

FC Slavia Hradec Králové – FK Chlumec nad Cidlinou 0:6 (0:3). Branky: Čáp 2, Soukeník, Hájek, Bastin, T. Labík. Slavia HK: Zadrobílek – Vošlajer, Mates, Řezáč (46. Ngantsie), Hlušička – Matsaberidze (46. Hanč), Šejvl (76. Štipák), J. Kabeláč (46. Týfa), Krotil – Tomek, Rajnoch (46. Řezáč). Chlumec: Ordelt – Zeman, Veselka, Vaníček, Řezníček – T. Labík, Soukeník, Čáp, Staněk – Bastin, Hájek; střídali: Brát, Ludvík, Špinka.

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „V okleštěné sestavě, ze které vypadl těsně před zápasem Rudavskyj, jsme zaslouženě zvítězili. Hráli jsme aktivně a narušovali rozehru domácích, kteří pod tlakem hodně chybovali. Potěšil počet vstřelených branek a také to, že jsme dohráli bez zranění. Nyní máme před sebou poslední náročný týden, tentokrát s volným víkendem. Další přípravu hrajeme až za čtrnáct dní ve Vlašimi.“