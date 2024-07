„V přípravě máme řadu nových hráčů a tak je dnešní zápas ideální na to je vyzkoušet. Někteří kluci dostali volno, ale i přesto sestavíme dvě jedenáctky, kdy každá odehraje jeden poločas. Příprava je zatím dost náročná, ale s tím, jak hráči pracují, jsme spokojeni. Věřím, že tomu tak bude i dnes,“ uvedl Jakub Jarkovský, asistent trenéra FK.

Chlumečtí během přípravného období sehrají dohromady sedm testovacích duelů. Většina z nich se uskuteční v domácím prostředí – buďto přímo na svém hlavním stadionu, nebo na hřišti v sousedních Lovčicích. Jediné venkovní utkání proběhne ve Vysokém Mýtě.

Generálkou na start 3. České fotbalové ligy skupiny B bude domácí střetnutí s pražským Motorletem, účastníkem třetiligové skupiny A, které se odehraje první srpnovou sobotu dopoledne. Úvodní mistrovské utkání nového ročníku absolvují Východočeši o týden později na půdě béčka Slovanu Liberec.

Středa 10. července, 17.30: Chlumec n. C. - Živanice (hř. Lovčice)

Úterý 16. července, 18.00: Chlumec n. C. - Nový Bydžov (hř. Lovčice)

Středa 17. července, 17.30: Vysoké Mýto - Chlumec n. C.

Sobota 20. července, 10.15: Chlumec n. C. - Trutnov (hř. Lovčice)

Sobota 27. července, 10.15: Chlumec n. C. - Přeštice (hř. Chlumec)

Středa 31. července, 17.30: Chlumec n. C. - FC Hradec Králové B (hř. Lovčice)

Sobota 3. srpna, 10.15: Chlumec n. C. - Motorlet Praha (hř. Chlumec)