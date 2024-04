/FOTOGALERIE/ Extrémně důležité vítězství o víkendu vybojovali fotbalisté FC Hradec Králové B, když dokázali naplno bodovat na půdě jablonecké rezervy. V tabulce béčkové skupiny ČFL se díky tomu posunuli z předposlední patnácté na třináctou příčku.

ČFL, skupina B: Jablonec B - FC Hradec Králové B (černí). | Foto: fkjablonec.cz

Za severočeský celek nastoupili vykartovaní ligáči Martinec se Součkem a i díky tomu bylo k vidění pohledné utkání, které divákům přineslo góly, tyčky i šance na obou stranách.

Začátek vyšel lépe Jabloneckým, kteří šli již v úvodní minutě do vedení, když se po kombinační akci středem prosadil střelou zpoza vápna Velich. Naštěstí pro Votroky bylo hned za dvě minuty vyrovnáno. Domácí brankář se dopustil chybné rozehrávky, čehož využil agilní Březák.

V dalším průběhu ofenzivně laděného střetnutí byl k vidění festival zahozených šancí na obou stranách. Za oběma brankáři i několikrát zazvonila branková konstrukce. Skóre se už ale měnilo pouze jednou a to k radosti Hradeckých. Po rychlé akci v 68. minutě rozhodl tvrdou střelou záložník Kejř.

ČFL, skupina B – 22. kolo

FK Jablonec nad Nisou B – FC Hradec Králové B 1:2 (1:1). Branky: 1. Velich – 3. Březák, 68. Kejř. Rozhodčí: Černý. ŽK: 1:4. Diváci: 150. Jablonec B: Reiner – Malý, Vošahlík, F. Souček (46. Kubín, 72. Melka), Werani – Nykrín, Martinec, Svoboda, Breda – Velich, Kubát. Hradec B: Čábelka – Hlaváč, Holovatskyi, Baloun – Mahr, Kejř (82. Šimon), Vobejda, Rada (88. Musil), Kadrmas – Březák (70. Šípek), Jurčenko (70. Hruška).

Ohlasy

Benjamin Vomáčka, trenér Jablonce B: „Měli jsme trochu problémy se sestavou. Nemohli jsme použít kluky z dorostu. Hráli za nás kluci z ligy, co měli karty. Naopak naši další hráči jeli s áčkem do Olomouce. Byl to takový klasický, avšak kvalitní zápas béček s řadou šancí, kterých jsme si vytvořili hodně. Hlavně v první půli jsme byli daleko od hráčů. Nebyli jsme tolik agresivní především vzadu, z čehož pramenily šance soupeře. Svých příležitostí jsme si i přesto vytvořili dostatek a gólů jsme měli dát víc. Bohužel nedali jsme. Asi by tomu více slušela remíza. Fotbal se hraje na góly a my je nedali. Výkon byl ale solidní, především směrem dopředu, přes strany. Tam to vypadalo na čtyři pět gólů. Nastřelili jsme několik tyčí, jenže nejsme schopni míč doklepnout do prázdné branky. Proto jsme si body asi nezasloužili.“

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Po předchozích čtyřech porážkách jsme do zápasu nešli v nejlepším rozpoložení. Tuhle sérii jsme potřebovali ukončit, což se nám nakonec podařilo. Výsledek se však nerodil jednoduše. Začátek utkání nebyl optimální, rychle jsme prohrávali 0:1. Naštěstí se nám vzápětí podařilo vyrovnat. V první půli jsme dokázali držet míč na zemi, což byl základ úspěchu. Byli jsme aktivní, vytvářeli si šance a mohli jsme přidat další góly, což se bohužel nepovedlo. Ve druhém poločase nás soupeř zatlačil k našemu vápnu. Obětavostí, zarputilostí a agresivitou jsme mu ale dokázali čelit. Následně se nám povedlo vstřelit rozhodující branku a závěr jsme si zvládli pohlídat. Mužstvo musím tentokrát pochválit, odevzdalo dobrý výkon. Hlavní je pro nás zisk bodů, které jsou nesmírně důležité.“

Další zápasy

Živanice – Chlumec nad Cidlinou 5:1 (5. Staněk, 27. Petrus, 41. z pen. a 57. Kopecký, 75. Langr – 72. Finěk), Pardubice B – Brozany 0:3 (12. a 83. Šup, 34. Krátký), Kolín – Mladá Boleslav B 1:0 (42. Soukup), Most/Souš – Liberec B 2:2 (48. Marhoul, 88. z pen. Stradins – 43. Hudák, 67. Winkler), Ústí nad Labem – Česká Lípa 3:1 (14. Červenka, 59. z pen. Černý, 90. + 2. Buneš – 38. Omon), Zápy – Teplice B 5:1 (8. Stropek, 14. a 31. Štrombach, 62. Petrlák, 89. Zoubek – 87. Křišťan), Přepeře – Velvary 0:2 (17. Jakab, 64. Dobiáš).

V dalším kole mladé Votroky čeká domácí souboj béček s Mladou Boleslaví. Utkání se hraje v neděli 21. dubna od 10.15 hodin na hřišti hradecké Slavie.