Znovu neprohráli, ale ani také nevyhráli. Fotbalisté Chlumce nad Cidlinou po remíze v Teplicích s tamním béčkem (2:2) ve druhém jarním utkání ČFL hráli doma bez branek s vedoucími Velvary. Oba týmy konečnou remízu berou.

Na podzim Chlumec (v červenobílém) ve Velvarech prohrál 2:3, teď skončil duel 0:0. | Foto: Jan Sláma

Očekávaný šlágr sedmnáctého kola skupiny B sice skončil bez gólů, ale to neznamená, že by byl zápas nudný. Obě mužstva si vytvořila několik střeleckých příležitostí, ale na druhou stranu opravdových šancí zase až tolik nebylo, tudíž možností na změnu skóre bylo minimum.

Utkání bylo více takticky svázané, kdy oba týmy nechtěly udělat chybu a zároveň nechtěly nechat soupeře kombinovat. Bojovná podívaná s nasazením všech aktérů tak skončila spravedlivou dělbou bodů. Přítomné diváky mohlo nejvíce mrzet, že neviděli žádnou gólovou střelu.

ČFL, skupina B – 17. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou – FC Slovan Velvary 0:0. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 2:2. Diváci: 235. Chlumec: Brát (25. Ordelt) – Finěk, Rudavskyi, Kopáč, Řezníček – Soukeník – Veselka (78. Havel), Doležal, T. Labík (78. Čáp), Zeman (71. Staněk) – Bastin. Velvary: Spilka – Šimkovský, Drozda, Rubeš, Chábera – Havránek (74. Nathan), Dobiáš (46. Trávníček), Kott, Keenan (55. Leitl) – Žežulka, Jakab.

Ohlasy

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Musím říct, že jsme byli svědky celkem zajímavého utkání. Obě mužstva na tom byla celkem dobře, takže se hrál svižný fotbal, možná malinko svázaný taktikou, kdy jsme se ani jeden tým nenechali pořádně rozehrát. Jinak ale mělo utkání nějaké parametry a co se týče globálu, tak za nás určitě spokojenost. Velmi dobře jsme hráli do defenzivy, nechtěli jsme soupeře pouštět do žádných zbytečných akcí a moc jsme mu toho nedovolili.“

Daniel Finěk, hráč Chlumce: „Myslím si, že to byl dobrý zápas, Velvary mají velkou kvalitu. Kdybychom dali v první půli jednu nebo dvě šance, tak jsme mohli vést. Po změně stran jsme ještě asi patnáct minut vysoko napadali, ale pak už nám docházely síly. Přesto se domnívám, že jsme to zvládli dobře takticky. Asi to byl remízový zápas, zhruba jako v Teplicích.“

Vasil Boev, trenér Velvar: „Je to dobrý bod, navíc jsme o něj navýšili svůj náskok v čele tabulky. Chlumec svůj tým přes zimu omladil, lépe poskládal a hrál velmi dobře. Odsud jen tak někdo body vozit nebude. Hra plynula ze strany na stranu. Oba týmy měly svoje šance, ale nikdo se neprosadil. Remíza je asi spravedlivá a jsem rád, že jsme zápas celkově ustáli, nebylo to snadné.“

Další zápasy

Hradec Králové B – Zápy 3:0 (25. Hais, 73. vlastní Súkenník, 84. z pen. Rada), Jablonec nad Nisou B – Pardubice B 2:1 (55. Ritter, 66. Velich – 65. Miláček), Most/Souš – Živanice 3:0 (22. Jacobovici, 35. Novotný, 86. z pen. Stradins), Česká Lípa – Kolín 1:1 (79. M. Šimon – 53. Rybička), Brozany – Teplice B 3:2 (43. a 67. Krátký, 52. z pen. Šup – 63. a 86. Procházka), Liberec B – Přepeře 2:1 (30. a 63. Hudák – 21. Novák), Ústí nad Labem – Mladá Boleslav B 2:2 (39. Bouguetouta, 90. + 6 Kučera – 4. Fila, 16. Peterka).

Třetí jarní utkání Chlumečtí absolvují v sobotu 16. března dopoledne, kdy se od 10.30 hodin představí na trávníku severočeského celku FK Přepeře.