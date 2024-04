/GALERIE/ Zdá se, že fotbalistům rezervy FC Hradec Králové se zase blýská na lepší časy. Po cenném vítězství na půdě jabloneckého béčka totiž doma zdolali Mladou Boleslav B a v tabulce si polepšili na dvanáctou pozici.

ČFL, skupina B: FC Hradec Králové B (v bílém) - FK Mladá Boleslav B. | Foto: fkmb.cz

Jednalo se o střet tabulkových sousedů. Oba soupeři navíc s dvaadvaceti získanými body figurovali v suterénu tabulky, takže bylo jasné, že jde o velmi důležité utkání a jeho vítěz si mohl hodně polepšit.

Aktivitu v úvodním poločase ještě Votroci nedokázali přetavit v gólový úspěch. Klíčovým okamžikem zápasu tak byl až příchod střídajícího Lukáše Hrušky na plac. Hradecký útočník šel do hry v 55. minutě a ještě než se stihl zpotit, už se radoval z gólu, když míč po Mahrově centru uklidil přesně k levé tyči.

Na druhou trefu se čekalo necelých deset minut a znovu v ní měl prsty Hruška, neboť v brejkové situaci narazil balon Šašinkovi a posila z prvoligového áčka přesnou střelou překonala mladoboleslavského gólmana. Hosté se v závěru snažili něco vymyslet, ale Votroci si důležité vítězství pohlídali.

ČFL, skupina B – 23. kolo

FC Hradec Králové B – FK Mladá Boleslav B 2:0 (0:0). Branky: 59. Hruška, 68. Šašinka. Rozhodčí: Jansa. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Hradec B: Čábelka – Hlaváč, Holovatskyi, Baloun – Mahr, Hypšman (89. Šípek), Vobejda, Kejř (77. Šimon), Kadrmas (55. Boniš) – Jurčenko (55. Hruška), Šašinka (77. Březák). Ml. Boleslav B: Kořán – Rulc, Peterka (66. Novák), König – Kodad, Dohalský, Vostřel, Tichý (87. Fodor) – Tvrdý, Vlček, Kaulfus (55. Howard).

Ohlasy

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Do zápasu jsme šli po výhře v Jablonci. Chtěli jsme potvrdit body, které jsme venku udělali, což se nám povedlo a jsme za to velice rádi. Teď v tom jen musíme pokračovat dál. Vstup do utkání nebyl špatný, měli jsme hned dvě velké šance. Vítězství se potom nerodilo snadno, protože příležitosti, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. O poločase i před zápasem jsme mluvili o tom, že na hřišti rozhoduje tým. Ten náš za to po přestávce dokázal vzít. Střídající hráči přinesli oživení i produktivitu. Soupeře jsme zlomili dvěma góly.“

Další zápasy

Chlumec nad Cidlinou – Most-Souš 0:0, Česká Lípa – Pardubice B 3:1 (39. Šimon, 45. + 1. Kazda, 50. Omon – 86. z pen. Lima), Brozany – Živanice 2:0 (30. Šup, 45. + 1. Chukwuma), Přepeře – Kolín 2:0 (5. Dočekal, 63. Bulíř), Velvary – Zápy 1:1 (74. Jakab – 75. Woitek), Teplice B – Ústí nad Labem 2:3 (6. Foungala, 24. M. Vachoušek – 18. Richter, 75. Ouattara, 90. + 2. Čičovský), Liberec B – Jablonec nad Nisou B 3:1 (11. Okoh, 19. Hadaščok, 36. Winkler – 30. Velich).

V příštím kole mladí Votroci zavítají na trávník Sparty Kolín. Utkání se hraje v sobotu 27. dubna od 10.30 hodin.