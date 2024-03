Fotbalisté rezervy FC Hradec Králové výsledkově nezvládli třetiligové derby proti pardubickému béčku. Svěřenci kouče Adriana Rolka šli sice brzy do dvougólového vedení, jenže v dalším průběhu čtyřikrát inkasovali a vyšli bodově naprázdno.

Po opatrném začátku se jako první prosadili Votroci, když Hais svůj únik přesně zakončil. Stejný hráč o pár minut později nekompromisní střelou zvyšoval vedení domácích na 2:0, ke skórování ho vybídl Kejř. Krátce před poločasovou pauzou přišel kontaktní gól Pardubic, postaral se o něj Surzyn, jenž dopravil do sítě odražený míč.

Brzy po nástupu do druhé půle bylo vyrovnáno, se štěstím skóroval Pandula, když balon po jeho zakončení jen těsně přelezl brankovou čáru. Domácí mužstvo sice protestovalo, ale sudí branku uznal. V dalších minutách byli aktivnější Perníkáři a dvojité odměny se dočkali v závěrečné čtvrthodině, kdy dvakrát na zadní tyči přesně zakončoval Sychra po takřka totožných situacích.

Hradečtí tak mohou litovat, že neudrželi nadějné dvougólové vedení, protože z derby béček nakonec odcházeli s prázdnou. Naopak hosté mohli po parádním obratu slavit tříbodový zisk, který jim hodně pomůže v boji o záchranu České fotbalové ligy.

ČFL, skupina B – 19. kolo

FC Hradec Králové B – FK Pardubice B 2:4 (2:1). Branky: 14. a 21. Hais – 37. Surzyn, 48. Pandula, 76. a 83. Sychra. Rozhodčí: Vít. ŽK: 2:4. Diváci: 300. Hradec B: Knobloch – Hlaváč, Čech, Baloun – Mahr (83. Šimon), Kejř (83. Boniš), Rada, Vobejda, Juliš – Hais (69. Jurčenko), Březák (60. Hruška). Pardubice B: Budinský – Mareš, Donát, Svoboda (46. Halász), Surzyn – Jarkovský, Machů, Mukwelle, Pandula (83. Sedláček) – Sychra, Černý (83. Miláček).

Ohlasy

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Potkaly se dva celky, které byly doplněné o hráče A týmů. Podle mě šlo o kvalitní třetiligový zápas. Vedli jsme 2:0, jenže pak dal soupeř kontaktní gól, kterému se určitě dalo zabránit. Ve druhém poločase přišlo rychlé srovnání, a ačkoliv jsme si vytvořili nějaké šance, tak to nevedlo k tomu, aby se nám utkání povedlo strhnout na svoji stranu. Pak jsme udělali dvě stejné chyby, když jsme v obou případech nepokryli zadní tyč. Díky tomu tentokrát Pardubice vyhrály. Viděli jsme tedy dobrý zápas, bohužel se špatným koncem pro nás.“

Daniel Hais, útočník Hradce B: „Myslím si, že jsme do utkání vstoupili dobře, dali jsme dvě branky hned v úvodu a dalo by se říct, že jsme měli duel pod kontrolou. Ve druhé půli jsme ale podcenili některé situace, Pardubice srovnaly na 2:2 a potom už se to vezlo. Jedna chyba následovala druhou a rázem to bylo 2:4.“

Další zápasy

Chlumec nad Cidlinou – Zápy 2:0 (31. T. Labík, 84. Havel), Mladá Boleslav B – Živanice 3:0 (45. + 1 Rulc, 55. Kodad, 74. Howard), Teplice B – Kolín 2:1 (44. Procházka, 88. z pen. Trnovec – 4. Soběslav), Česká Lípa – Velvary 1:1 (87. Vít – 88. Jakab), Brozany – Přepeře 2:0 (47. Šup, 54. Chukwuma), Ústí nad Labem – Liberec B 2:0 (41. Černý, 44. vlastní Penner), Jablonec nad Nisou B – Most/Souš 1:3 (87. Kubín – 12. a 55. Stradins, 27. Novotný).

V jubilejním dvacátém kole čeká Votroky další východočeské derby, tentokrát na půdě Živanic. Atraktivní utkání se hraje již v pátek 29. března od 16.30 hodin.