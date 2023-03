Poté se Chlumečtí dostali z tlaku a ve 27. minutě po rohovém kopu vyrovnal halfbek Daniel Finěk. „Zahráli jsme signál, který jsme zkoušeli na tréninku. Věděli jsme, že jsme ve standardkách docela silní a jsme rádi, že nám vyšla. Zuky tečoval míč na přední tyči a já zakončoval v podstatě do prázdné,“ uvedl šťastný střelec. Jak se nakonec ukázalo, tato branka znamenala pro hostující celek cenný bod.

Most zkraje jara ukázal, že to se záchranou myslí naprosto vážně, čemuž odpovídá zimní posílení na poli hráčském i funkcionářském. Zajímavostí zápasu byl fakt, že proti sobě nastoupili dva brankáři (Pavel Halouska – Kryštof Lichtenberg), kteří oba prošli mládežnickými týmy FK Mladá Boleslav.

Chlumec hrál na stadionu v Mostu, kde se v minulosti kopala první liga.Zdroj: FK Chlumec n. C.

„Hodnotím to trochu rozporuplně. Terén byl těžký. Myslím si, že v prvním poločase jsme mohli dohrát více šancí do gólu, příležitosti jsme k tomu měli. Gól na 1:1 padl po standardce, která neměla být, ale nechci se na to vymlouvat. Druhá půle byla pro nás složitá, podle mě jsme trochu vypadli ze hry a nedařilo se nám posunout se na soupeřovu polovinu. V podstatě jsem pak byl rád, že jsme uhráli aspoň remízu. Ale je to škoda, protože v první půli jsme byli nebezpečnější, po přestávce už ne,“ uvedl trenér mosteckého mužstva Daniel Sochor.

„Nezachytili jsme úvod utkání, nabuzení domácí byli důraznější v soubojích a zaslouženě šli do vedení. Hodně nám pomohla vyrovnávací trefa, od té doby už se hrál vyrovnaný zápas. Po přestávce se postupně horšil terén a tím i kvalita hry. Remíza je zasloužená, bod zvenku bereme, v Mostě to nebude mít nikdo jednoduché,“ hodnotil jarní premiéru Chlumce ve třetí lize kouč Miloš Sazima.

ČFL, skupina B – 16. kolo

FK Baník Most/Souš - FK Chlumec nad Cidlinou 1:1 (1:1). Branky: 17. Kubeš – 27. Finěk. Rozhodčí: Kubec. ŽK: 2:3. Diváci: 250. Poločas: 1:1. Most/Souš: Halouska - Kibal, Novák, Maksič, Pátek (54. Bína) – Vobecký, Zinhasovič – Kubeš, Glaser, Rjaska (70. Novický) – Bouguetouta (70. Skurovec). Chlumec nad Cidlinou: Lichtenberg – Zukal, Krčál, Gluski – Finěk, D. Doležal (91. Frizoni), Čáp, Zeman – Ruml (58. Kneifel), Bastin, T. Labík (71. Řezníček).

Další výsledky: Pardubice B - Zápy 1:1 (24. Costa Da Rosa - 49. Jelínek), Ústí nad Labem - Jablonec nad Nisou B 0:4 (46. Diviš, 52. Podzimek, 58. Heidenreich, 81. Rozkovec), Viktoria Žižkov - Přepeře 3:0 (25. z pen. a 65. Voltr, 85. Řezáč), Mladá Boleslav B - Hradec Králové B 0:0, Velvary - Benešov 2:0 (4. Kim, 72. Vopat), Brozany - Teplice B 0:1 (20. Beránek), Kolín – Živanice (utkání bylo odloženo na 19. dubna).

V dalším kole se aktuálně pátý Chlumec představí před svými fanoušky, když v neděli 12. března hostí od 10.15 hodin tabulkového souseda – páté Brozany.