/GALERIE, SESTŘIH/ Závěrečné kolo ČFL dopadlo pro fotbalisty Chlumce nad Cidlinou vítězně, přestože o přestávce domácího duelu s českolipským Arsenalem ztráceli na soupeře dvě branky. Třemi góly po změně stran se ale zasloužili o skvělou výsledkovou otočku. Nepovedenou druhou polovinu sezony (na jaře byl bodově horší jen Jablonec B) tak zakončili na deváté příčce.

Sestřih z utkání ČFL Chlumec nad Cidlinou - Česká Lípa. | Video: FK Chlumec n. C.

Východočeši se chtěli s fanoušky rozloučit vítězně a alespoň částečně tak napravit dojem z nepovedeného jara. V úvodní pětačtyřicetiminutovce to ale vypadalo přesně obráceně. Arsenal, který hrál ještě o záchranu, šel rychle do dvoubrankového vedení. V 8. minutě se po prostrčení za obranu prosadil Šimon a za dalších osm minut Vít z úhlu prostřelil Bráta podruhé.

Hrůzostrašný začátek Chlumce mohl korigovat Vaníček, jenže gólman hostí Král byl pozorný. Ve 35. minutě přišel klíčový okamžik zápasu, když českolipský Omon dostal červenou kartu za kopnutí Rudavskyiho do hlavy. Ukrajinský stoper musel kvůli zranění střídat. V početní přesile se už domácí dostávali do šancí.

Po přestávce chlumecký tým bušil do soupeřovy defenzivy a nakonec utkání třemi góly otočil. Deset minut po změně stran snížil Vaníček, jenž v pádu hlavou překonal brankáře. Vyrovnání přišlo v 78. minutě, zasloužil se o něj nůžkami střídající Havel, jenž byl na trávníku pouhých pět minut. Obrat dokonal v 86. minutě Soukeník, který tečoval střelu Čápa z dvaceti metrů.

Česká Lípa se nakonec v soutěži i přes prohru udržela. Ve skupině A totiž v souběžně hrajícím zápase nebodovaly Karlovy Vary a jsou tak třetím sestupujícím do divize, když doplnily oba týmy na posledních místech (Králův Dvůr - skupina A, Přepeře - skupina B).

ČFL, skupina B - 30. kolo

FK Chlumec nad Cidlinou - FK Arsenal Česká Lípa 3:2 (0:2). Branky: 55. Vaníček, 78. Havel, 86. Soukeník - 8. Šimon, 16. Vít. Rozhodčí: Kubec. ŽK: 0:1. ČK: 0:1 (35. Omon). Diváci: 190. Chlumec: Brát - Veselka (46. Zeman), Strasser (73. Havel), Rudavskyi (36. Čáp), Řezníček (83. J. Labík) - Finěk, Kopáč, Soukeník, Vaníček (83. Doležal), Hájek - Bastin. Č. Lípa: Král - Stružinský, Filip, Dvořák, Hajdo - Ješeta, Vít, Kazda (46. Halbich) - Omon, Pajkrt (80. Valenta) - Šimon (71. Žižka).

Ohlasy

Tomáš Hrabík, trenér Chlumce: „Náročné utkání, do kterého jsme vstoupili velmi špatně. Rychle jsme dostali dvě branky a nevypadalo to s námi vůbec dobře. Pomohlo nám vyloučení hostujícího hráče. Ve druhé půli se hrálo na jednu branku, hostům docházely síly. Jsme moc rádi, že se nám povedlo zápas otočit a dovést do vítězného konce. Nakonec je z toho i po nepovedeném jaru solidní deváté místo. Musíme se dobře připravit na to, abychom i v dalším ročníku ČFL byli konkurenceschopní. Poděkování pro všechny lidi, kteří se starají o to, aby se v Chlumci mohla hrát takto náročná soutěž, a samozřejmě i pro fanoušky, kteří nás skvěle podporovali po celou sezonu.“

Pavel Hradiský, trenér České Lípy: „První půlhodinu jsme byli lepším týmem a měli hru pod kontrolou. Vedli jsme 2:0, byli jsme na míči. Potom přišlo zbytečné vyloučení Omona. Ve druhé půli jsme v tom vedru hráli o desíti a síly rychle ubývaly. Měli jsme tři menší možnosti k navýšení náskoku, to se nepovedlo. Domácí nás přehráli a v závěru strhli vítězství na svoji stranu.“

Další zápasy

Hradec Králové B - Velvary 1:0 (77. Hruška), Živanice - Pardubice B 1:0 (75. Holec), Kolín - Brozany 3:0 (12. Šnajdr, 50. Rybička, 70. vlastní Lauko), Liberec B - Teplice B 0:2 (2. Pokorný, 37. Tsykalo), Mladá Boleslav B - Přepeře 0:0, Jablonec n. N. B - Zápy 1:4 (70. z pen. Kubát - 5. a 18. Kolodezhnyi, 15. Zoubek, 38. Khrolenok), Most/Souš - Ústí nad Labem 2:1 (16. Novotný, 60. Kubeš - 75. Černý).