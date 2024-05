Jako první skóroval v 10. minutě středopolař Kučera po průniku a následné střele, kterou ještě tečoval hostující Filip. O tři minuty později se individuální akcí prosadil Kaštánek, když obešel tři protihráče a střelou na protější tyč z hranice vápna nedal gólmanovi šanci.

Domácí byli v úvodní pětačtyřicetiminutovce jasně lepším týmem a určovali tempo hry. Ve 20. minutě trefil Koubek břevno a poté Kejř z trestného kopu orazítkoval tyč českolipské svatyně. Po půl hodině hry Kejř rozehrál roh, jeho centr přistál na hlavě Čecha a bylo to už o tři góly. Na 4:0 upravoval ve 37. minutě Koubek po přihrávce Kaštánka.

Po poločase bylo o výsledku rozhodnuto a druhá půle se víceméně už jenom dohrávala. Šanci bylo pomálu, přesto se Votroci dočkali ještě pátého úspěchu, když v závěru utkání Kadrmas poslal od postranní čáry centr do vápna, brankář Král vyrazil míč pouze ke střídajícímu Hruškovi a ten se nemýlil.

Díky vítězství si Votroci hodně polepšili, ale rozhodně ještě nemají nic jistého. Vše ztížil nečekaný sestup Příbrami z druhé ligy. Z České fotbalové ligy tak spadnou z obou skupin dohromady tři týmy – oba z posledních míst a horší celek z patnácté pozice.

V béčkové skupině již jistě padají poslední Přepeře (21 bodů), patnáctá je právě hradecká rezerva (29) a hned nad ní figuruje čtrnáctá Česká Lípa (30). Ve skupině A je aktuálně poslední Králův Dvůr (25), patnácté jsou Karlovy Vary (27). Zbývá odehrát závěrečná dvě kola.

ČFL, skupina B – 28. kolo

FC Hradec Králové B – FK Arsenal Česká Lípa 5:0 (4:0). Branky: 10. Kučera, 13. Kaštánek, 30. Čech, 37. Koubek, 86. Hruška. Rozhodčí: Hodek. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Hradec B: Vízek – Holovatskyi, Čech (66. Baloun), Kadrmas – V. Šimon, Kaštánek, Kejř (58. Hypšman), Kučera (46. Vobejda), Horák (58. Hruška) – Hais (81. Březák), Koubek. Č. Lípa: Král – Dvořák, Filip, Hajdo – Baláž, Vít, Kazda (46. Ješeta), Pajkrt (46. Žižka) – Halbich – M. Šimon (73. Valenta), Omon (77. Valta).

Ohlasy

Adrian Rolko, trenér Hradce B: „Povedl se nám vstup do utkání, kdy jsme dali dva góly. Pak už se nám samozřejmě hrálo lépe. Dobrý výkon jsme do poločasu potvrdili dalšími dvěma zásahy. Druhá půle už z naší strany nebyla tak aktivní, ale soupeře, který se snažil hrát fotbal, jsme nepustili do žádné větší šance a konečně jsme zvládli zápas s nulou. Klukům patří poděkování za přístup a za to, jak zápas odmakali. Pro nás je to strašně důležité vítězství.

Pavel Hradiský, trenér České Lípy: „První poločas se nám vůbec nepovedl. Ke vší úctě k ligovým hráčům Hradce si myslím, že jsme neměli prohrát takovým rozdílem. Z naší strany chybělo nasazení a bojovnost, byl to v první půli takový přátelák. Ve druhé se to zlepšilo. Domácí logicky už tolik netlačili na pilu, my jsme je už k ničemu nepustili, až na pátý, laciný gól. Vzhledem ke skóre jsme chtěli dát alespoň jeden gól, to se nepovedlo. Zápas se nám nevydařil.“

Další zápasy

Kolín - Chlumec n. C. 3:3 (58., 76. a 81. Rybička - 31. Čáp, 36. Finěk, 62. Hájek), Živanice - Zápy 1:0 (92. Holec), Pardubice B - Ústí n. L. 1:0 (1. Miláček), Liberec B - Brozany 1:2 (67. Okoh - 24. Jindráček, 80. Novotný), Mladá Boleslav B - Teplice B 0:1 (81. z pen. Kapur), Jablonec n. N. B - Velvary 2:3 (10. a 42. Kubín - 23. Jakab, 44. Šustr, 48. Kott), Most/Souš - Přepeře 1:2 (45. Kubeš - 74. Novák, 77. Strnad).

V dalším kole třetí nejvyšší soutěže hrají Votroci v Teplicích proti tamnímu B mužstvu. Utkání se uskuteční v sobotu 1. června od 11 hodin.