PRACOVNÍK / PRACOVNICE ZÁKAZNICKÉHO ODDĚLENÍ S NĚMČINOU Pracovník/ce zákaznického servisu s němčinou Zajímáte se o svět parfémů a kosmetiky? Chcete komunikovat v němčině? Pokud ano, je práce v zákaznickém servisu ve společnosti el nino pro Vás to pravé. Nástup možný i dle domluvy v jiný termín. Co budete na této pozici dělat: budete v každodenním kontaktu se zákazníky německy mluvícího trhu prostřednictvím telefonu nebo emailu zpracovávat související administrativu komunikovat s dalšími odděleními společnosti podílet se na práci marketingového odd. (příprava akcí pro německy mluvící trhy) Perfektně k nám zapadnete, pokud: jste přátelský, profesionální a komunikativní se umíte vcítit do role zákazníka a máte trpělivost, pozitivní a prozákaznický přístup Vám vyhovuje úzká spolupráce v týmu s kolegy při řešení zákaznických dotazů Vás nerozhodí nestandardní situace, umíte argumentovat a rád vymýšlíte zlepšení Pro tuto pozici dále potřebujete: znalosti na úrovni úplného středního vzdělání znalost práce na počítači - internet, mailový klient, Excel, Word atd. dobrý pravopis a srozumitelné vyjadřování slovem i písmem ve němčině Výhodou: znalost prostředí call centra nebo praxe na zákaznické lince znalost sortimentu parfémů a kosmetiky Ve společnosti el nino budete: členem moderního týmu v Nové Pace rozvíjet svoje dovednosti a vzdělávat se Práce je vhodná i pro absolventa s pokročilou znalostí jazyka (min. B2 , lépe C1), vše ostatní zaučíme! Nabízíme: 5 týdnů dovolené, dotované obědy, zaměstnanecké slevy Pokud Vás pozice zaujala - přímo nebo pro Vašeho známého či známou, neváhejte nás kontaktovat a zeptat se na podrobnosti přímo na personálním oddělení společnosti. Kontakt: Dominika Kožnarová, dominika.koznarova@elnino.cz, tel. 735 756 767 Společnost el nino parfum, s.r.o. je obchodní společností zabývající se prodejem parfémů a kosmetiky pro stovky klientů z celé Evropy. 30 000 Kč

Detail nabízené práce