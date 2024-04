„Dobrý vstup do utkání, který nás zdobí celé play off. Bohužel nás soupeř přehrál ve svých výborných přesilovkách,“ shrnul první duel náchodský asistent trenéra Dominik Skalický.

I ve druhém duelu na palubovce Slavie se rozhodovalo až v poslední třetině, protože po 40. minutách hry svítilo na světelné tabuli skóre 4:4. V poslední periodě však už pálili pouze Plzenští a došli si pro výhru 7:4.

„Od druhé poloviny první části se hrál vyrovnaný zápas se šancemi na obou stranách. Duel jsme bohužel soupeři darovali, když se nám nepovedlo dobře vstoupit do závěrečné části, kdy si soupeř vybudoval rozhodující náskok a dovedl ho do vítězného konce,“ uvedl hlavní kouč Náchoda Tomáš Třešňák.

NESKUTEČNÁ PRÁCE

Náchod se během celé sezony může spolehnout na fantastickou podporu od fanoušků. Výjezd se uskutečnil na oba finálové duely. Teď by plná domácí hala měla pomoci k zdramatizování série a jejímu návratu do Plzně.

„Poženou nás domácí diváci, věřím, že se karta trochu obrátí, protože budeme hrát před naším fantastickým fanklubem, který odvádí neskutečnou práci i na venkovních zápasech. Byl to třetí čtvrtý výjezd, kdy kluci investují svůj čas a peníze na to, aby nás podpořili. Je to ohromná vzpruha a my se jim musíme odvděčit, sérii natáhnout a vrátit do Plzně,“ uvědomuje si Třešňák.

K tomu je potřeba vyhrát oba domácí duely. Jediná prohra znamená konec. Pokud však Rytíři v sobotu vyhrají, hrát se bude v Plechárně i v neděli (17.00). Případný pátý zápas by se hrál 13. dubna na západě republiky. K tomu je však ještě hodně daleko…