Od začátku prosince jste z jedenácti duelů padli pouze dvakrát, cítil jste, že si tým sedá a forma roste? O tom jsme vlastně s týmem i v přípravě mluvili. Minulou sezonu jsme měli maximální formu již na podzim a poté nám forma trochu klesala. Doufám, že máme načasováno dobře a do play off půjdeme v nejlepším možném rozpoložení.

Překonali jste stanovený cíl? Ano. Jednoznačný předsezónní cíl byl skončit do desátého místa. A kluci ukázali touhu, že se chtějí prát ještě někde výše. Za což jsme strašně rádi a zaslouženě si vybojovali páté místo a přímý postup do čtvrtfinále

Kdy nastal z vašeho pohledu zlom? Co se týká výsledků, tam se situace začala lámat někdy v průběhu listopadu. Pomohla nám k tomu i výpomoc dvou hráčů ze Superligy, na krátkodobé hostování přišel z Liberce Matyáš Velc, formou střídavých startů v šesti zápasech vypomohl Tomáš Jurco. Na tým to mělo hlavně psychologický vliv, kdy s mírnou pomocí získal více sebevědomí a ujištění v tom, že nastolená cesta je správná. Kádr zde máme velmi kvalitní, a poté se to ukázalo i na našich klíčových hráčích, že jejich forma stoupá ve správný čas.

Na co všechno jste si museli ve vyšší soutěži zvyknout? Největší rozdíl je z mého pohledu ve fyzičnosti hry, každá chyba, byť i ve hře na míčku v útočné fázi hry, je tvrdě potrestána. To byla naše bolístka v první třetině soutěže. Postupně jsme se s tím naučili pracovat. V play off očekávám tyto prvky ještě na vyšší úrovni a budou ohromně důležité.

Začněme na začátku sezony. Po šesti kolech jste měli pouze jednu výhru, jak těžký byl pro vás jako nováčka začátek sezony? Vstup do sezony pro nás opravdu ideální nebyl. Paradoxně nám uškodila podařená příprava, kdy jsme v poháru porazili superligové Pardubice, Českou Lípu a s pražskou Spartou jsme odehráli kvalitní utkání. Asi jsme si trochu mysleli, že v první lize to poté půjde samo. Nicméně se zde odrazilo i to, že jsme v létě přeci jen dost obměnili kádr a jednotlivé herní prvky si musely sednout. V zápasech jsme horší nebyli, ale potřebovali jsme herní obraz ještě trochu doladit a nedělat ve hře tolik chyb.

Jak už jste zmiňoval, během sezony došlo i k určitým změnám v kádru, byly nutné, aby byla sezona úspěšná?

S kádrem po celou sezonu jsme maximálně spokojeni, ale naskytlo se nám pár možností, jak kádr ještě o něco vylepšit a získat tím větší variabilitu do konce sezony. Někteří hráči naopak dostávali větší herní minutáž v Národní lize v Jaroměři, někteří zase v našem B-týmu v divizi. Vždy tak, aby to pro konkrétního hráče mělo co největší rozvojový přínos. To se nám momentálně osvědčilo, vidíme, že v týmu máme zdravou konkurenci a ve vyřazovací části se nám šířka kádru bude hodit.

Páté místo je historický úspěch, viďte?

Ano, pro klub se jedná o historickou sezonu, za což jsme ohromně rádi. V tomto ohledu jsme spokojeni, ale nechceme u toho skončit. V play off, ať si nás vybere kdokoliv, si budeme věřit a uděláme vše proto, abychom došli co nejdále.

S čím do něj půjdete?

Za prvé půjdeme odhodláni se poprat o výsledek v každém zápase, budeme sebevědomí, ale pokorní. Máme před sebou volný víkend, který využijeme k menšímu soustředění, kde ještě doladíme určité herní situace a budeme tak maximálně připraveni na start čtvrtfinále. V něm určitě sezonu končit nechceme!

Vím, že mi nejspíš neřeknete jméno soupeře, kterého byste si přál, ale těší vás fakt, že jste se dostali do pozice a pro všechny favority můžete být pořádným strašákem?

Uvidíme, jak budou soupeři nad výběrem přemýšlet. Vzájemné zápasy ze základní části určitě něco napověděly, ale play off bude trochu o něčem jiném. Bude rozhodovat pevná hlava, obětavost a kdo dotlačí soupeře k více chybám. Na to musíme být připraveni a mít vždy větší touhu vyhrát než soupeř. Takže my se těšíme, kdo po nás sáhne, ale na soupeře půjdeme s cílem jej vyřadit.

Tomáš Pokorný, trenér florbalistů Hradce Králové

Jak tuhle část roku prožíváte? Baví vás napětí, infarktové koncovky zápasů, velké nasazení?

Myslím si, že kvůli těmto zápasům to každý sportovec/trenér dělá. Na play off se osobně hodně těším. Dokáže psát krásné příběhy, každý zápas a každá série začíná 0:0 a může se stát opravdu cokoliv. Já hlavně doufám, že se zápasy budou hrát vždy před plnou tribunou, aby to všechny vyburcovalo k maximálním výkonům. Když si vzpomenu na minulý rok a sérii v Národní lize s Jaroměří, to byla čistá radost. Očekávání a chuť máme veliké, uděláme vše proto, abychom byli úspěšní.

Fanoušci vás podporovali celý rok, udělají z Třebše nedobytnou tvrz?

Ano, máme skvělé fanoušky, někdy třeba trochu více fanatičtější, ale když naplno spustí podporu pro náš tým, je to něco fantastického. Soupeři se u nás mají na co těšit a určitě nikomu doma nic zadarmo nedáme. Takže tímto bych všechny rád pozval na 9. a 10. března, kdy ve třetím a případně čtvrtém čtvrtfinále vždy od 17:00 v SH Třebeš budeme bojovat o postup do semifinále první ligy.