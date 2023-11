Florbalová divize: Valkoun řádil a Jičín v prodloužení pokořil Spartu

Do třetice všeho dobrého. Florbalisté Jičína v Divizi C hráli třetí prodloužení v řadě a konečně ho dovedli do úspěšného konce. A zrovna proti silné rezervě pražské Sparty! Na domácí palubovce pálil ostrostřelec Tomáš Valkoun. Ten v základní hrací době zaznamenal hattrick, čtvrtým zásahem v prodloužení pak duel rozhodl. Východočeši zvítězili 8:7.

Jičín zvládl duel proti pražské Spartě B v prodloužení | Foto: FBK Jičín