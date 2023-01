18. KOLO

Finance Novák FBK Jičín – FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 3:14 (1:5, 1:4, 1:5).

Branky: 9. a 54. Preisslerová, 33. Kacelová – 1., 51. a 57. Kotzurová, 4., 17., 19., 37. a 49. Bačová, 20. Káčová, 26. Hudáková, 32. a 59. Zagórska, 39. a 48. Mlejnková. Rozhodčí: Fišer – Recht. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:4. Diváci: 60.

1. Vítkovice 19 19 0 0 0 229:41 57

2. Chodov 18 14 3 0 1 146:52 48

3. Ostrava 18 12 1 0 5 149:69 38

4. Střešovice 18 11 2 1 4 114:66 38

5. Bulldogs Brno 18 11 0 1 6 110:78 34

6. Bohemians 18 7 1 1 9 99:93 24

7. Start98 17 7 1 1 8 102:116 24

8. Olomouc 18 7 0 1 10 83:101 22

9. Liberec 18 3 3 0 12 67:138 15

10. Jičín 19 4 0 3 12 85:163 15

11. Panthers Praha 19 2 0 1 16 47:207 7

12. FA Ml. Boleslav 18 0 1 3 14 58:165 5

Národní liga, skupina západ – 18. kolo

TJ Sokol Jaroměř – FbC Hradec Králové 5:9 (2:1, 2:4, 1:4).

Branky: 6. Sedláček, 17. a 58. Hejzlar, 26. Nožička, 27. Janeček – 8. Souček, 22. F. Hušek, 35. Kašpar, 36. Velc, 37. Unzeitig, 43. Heger, 44. Ryba, 48. A. Hušek, 58. Koubek. Rozhodčí: Rousek – Sochůrek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 175.

Roman Balcar, vedoucí mužstva, Jaroměř: „Dobře rozehrané derby jsme ztratili během dvouminutového výpadku ve druhé třetině Sezona vrcholí a teď se nám právě nedaří, ale zajíci se počítají až po honu.“

Tomáš Pokorný, trenér Hradce Králové: „Ač v první části utkání hrálo skóre proti nám, tak se nám po většinu zápasu dařilo držet plánu a duel byl v naší režii. Na těchto výkonech ze začátku roku chceme stavět a ještě je před play off stupňovat.“

FAT PIPE Traverza – Florbal Primátor Náchod 5:4 pp (2:1, 0:1, 2:2 - 1:0). Branky: 3. Schubert, 20. Vávra, 46. Kerzel, 56. Volf, 63. Bagin – 16. a 40. M. Mikšovský, 52. Špaček, 58. J. Mikšovský. Rozhodčí: Ilyk – Zolotar. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:2. Diváci: 13.

Tomáš Třešňák, trenér Náchoda: „Naše vzájemné zápasy jsou ideální pro sázkaře. Pravděpodobnost prodloužení a naše prohra v něm je bohužel vysoká. Byli jsme špatní v první třetině a soupeř byl ve všem lepší. Od druhé třetiny jsme srovnali hru a duel se vyrovnal. V prodloužení je to o jedné chybě, kterou jsme bohužel udělali my.“

1. Hradec Králové 18 13 1 0 4 147:78 41

2. Plzeň 18 11 4 0 3 139:100 41

3. Čelákovice 18 12 1 1 4 116:82 39

4. Jaroměř 18 9 2 3 4 107:91 34

5. Náchod 18 7 3 4 4 93:78 31

6. Panthers Praha 18 9 1 1 7 110:104 30

7. Traverza 18 6 3 3 6 94:100 27

8. Benešov 18 6 1 0 11 97:136 20

9. Králův Dvůr 18 6 0 1 11 104:126 19

10. Prague Tigers 18 5 0 2 11 94:124 17

11. Turnov 18 4 0 2 12 83:115 14

12. Rudná 18 2 2 1 13 86:136 11

Divize C – 18. kolo

FBŠ Všestary – TJ Sokol Dvůr Králové nad Labem 7:4 (2:1, 2:2, 3:1).

Branky: 6. a 56. Macháček, 13. J. Moravec, 32. D. Moravec, 35. Ryba, 42. Bureš, 49. Freiberg – 2. Havran, 29. Suk, 37. Vašák, 41. Janíček. Rozhodčí: Neumann – Drahný. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:2. Diváci: 90.

Jan Freiberg, trenér Všestar: „Chtěli jsme tři body a hodně. Trochu jsme zaspali začátek, ale pak už jsme do toho šlapali. Škoda druhé třetiny a zbytečných vyloučení.“

Rudolf Suk, vedoucí mužstva, Dvůr Králové nad Labem: „Soupeř chtěl body víc a bylo to znát. Musíme se do dalších zápasů zvednout. Všestary tvrdě trestaly naše chyby, což se nám naopak nedařilo. Gólman nás držel ve hře, ale tentokrát to nestačilo.“

Orel Rtyně v Podkrkonoší – FBC Pitbulls Kolín 13:3 (1:0, 5:1, 7:2). Branky: 17. a 59. Weinelt, 28., 31. a 57. Kábrt, 30. a 40. Labík, 32., 56. a 60. Vacek, 43. Balcar, 51. Kuře, 56. Divišek – 29. Horák, 44. Janeček, 54. Reithar. Rozhodčí: Suchý – Křepelák. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 42.

FBC Liberec B – Florbal Primátor Náchod B 7:3 (2:0, 4:2, 1:1). Branky: 16. a 37. Kořínek, 17. a 49. Stejskal, 24. Kučera, 31. Bím, 38. Čihák – 24. Jirásek, 35. Čečetka, 43. Jakubský. Rozhodčí: Sidenberg – Miksánek. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 11.

Daniel Prouza, trenér Náchoda B: „Kvalitní ofenzivní zápas se spoustou šancí na obou stranách, ve kterém jsme bohužel nebyli dostatečně efektivní.“

1. Slavia Praha 18 13 2 2 1 143:81 45

2. Kutná Hora 18 12 2 1 3 99:67 41

3. Liberec B 18 13 0 0 5 158:118 39

4. Rtyně v P. 18 10 0 3 5 140:104 33

5. Dvůr Králové n. L. 18 8 1 2 7 100:102 28

6. Panthers Liberec 18 7 2 2 7 136:151 27

7. Všestary 18 8 0 1 9 122:121 25

8. Náchod B 18 7 1 1 9 83:114 24

9. FA Mladá Boleslav 18 6 2 1 9 103:100 23

10. Falcon 18 6 1 0 11 131:123 20

11. Koberovy 18 3 1 0 14 67:131 11

12. Kolín 18 2 1 0 15 89:159 8