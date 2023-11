Ještě 47 vteřin před koncem vedli jičínští florbalisté na palubovce FBC Panthers Liberec 9:7, jenže domácí celek dokázal v poslední minutě dvěma trefami vyrovnat a utkání 8. kola Divize C rozhodl ve jeho prospěch 17 vteřin před koncem prodloužení Ondřej Neuman. „Soupeř nám dal ve třetí třetině školu, jak hrát florbal,“ řekla trenérka hostujícího mužstva Gabriela Žůrková.

Florbalisté Jičína prohráli smolně v Liberci. | Foto: FBK Jičín

Jičín do utkání vstoupil skvěle a první dvacetiminutovku ovládl v poměru 5:2. Ani po prostřední části nic nenasvědčovalo tomu, že by si neměl ze severu Čech odvést všechny body, když po 40 minutách vedl 7:4. Jenže domácí se nevzdali, bojovali až do konce a odměnou jim byl velkolepý obrat.

„V tomto zápase jsme měli tři body jednoznačně brát my. Dvě třetiny jsme zápas víceméně kontrolovali. Tyto utkání se musíme naučit vést celých šedesát minut a nenechat se vykolejit.“ mrzelo Žůrkovou. Hráčům z města pohádky tak nakonec nestačil ani hattrick Tomáše Ouhrabky.

Divize C

FBC Panthers Liberec - Finance Novák FBK Jičín 10:9 p.p.

Fakta - branky: 1. Munzar, 12. Špak, 26., 33. a 60. Szabo, 43. Brynda, 44. Obermann, 45., 60. a 65. Neuman – 3. Plíšek, 12., 20. a 29. Ouhrabka, 15. Matys, 17. a 36. Valkoun, 42. Černý, 47. Plecháč. Rozhodčí: Tichý – Heřmánek. Vyloučení: 2:3. Využití: 2:1. Třetiny: 2:5, 2:2, 5:2 - 1:0.

Další zápasy týmů z regionu

Florbalová akademie MB - TJ Sokol Dvůr Králové n. L. 2:7

Fakta - branky: 9. a 54. Hrůza - 22. a 28. Teuber, 46. a 47. Vašák, 47. Hráský, 51. Zíbr, 54. Adámek. Rozhodčí: Preclík – Jeřábek. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 36. Třetiny: 1:0, 0:2, 1:5.

Florbal Primátor Náchod B - FBC Liberec B 15:9

Fakta - branky: 2. a 48. Donaj, 4. Špaček, 15., 52. a 54. M. Mikšovský, 15., 39. a 43. J. Mikšovský, 16. Rázl, 17. Knettig, 19. Vlček, 26. Kubásek, 48. Jebavý, 55. Hencl – 12. Ševčík, 17. Šusta, 18. Ferdan, 19. Pecháček, 28. a 38. Kořínek, 32. a 37. Horáček, 33. Endrle. Rozhodčí: Neumann – Laštovička. Diváci: 19. Třetiny: 7:4, 2:5, 6:0.

Tabulka