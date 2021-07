Osm minut před poločasem se přimotal k zásadnímu momentu utkání. To je ostatně jeho zvykem. Vždyť i v prvním duelu se Skotskem se bez něj nic neobešlo. Nejprve otevřel skóre perfektní hlavičkou, poté ho uzavřel naprosto nevídanou trefou z půlky hřiště.

S Chortvatskem to bylo nemlich totéž. Patrik Schick je zatím hlavní postavou českého mužstva na šampionátu. I když… Ono se to vlastně čekalo, miliardový chlapec by neměl obsadit vedlejší roli.

Ve 37. minutě ho Dejan Lovren, bývalá hvězda Liverpoolu, trefil loktem do hlavy. „Byl jsem celkem otřesený, ale netušil jsem, jestli to bude penalta,“ vykládal Schick v rozhovoru pro Českou televizi. „Nebylo to úplně příjemné a říkal jsem si, že to VAR snad uvidí,“ spoléhal na videorozhodčího.

Předtucha se ukázala jako správná. Češi dostali výhodu největší, tedy penaltu.

Když to padá, tak to padá

Schickovi v tu chvíli tekla krev z nosu, ale ani na okamžik nezaváhal, přihlásil se o balon. „Vzal jsem si to. Cítil jsem, že je ve vzduchu gól,“ potvrdil pověst pravého střelce. „Knokautovaný jsem nebyl, jen mi tekla krev z nosu. Věřil jsem si na to,“ popsal.

Jak řekl, tak udělal.

Penaltu uklidil, jak se říká, naprosto suverénně, k levé tyči ze svého pohledu. Gólman skočil na druhou stranu. Byla to rázná střela, Schick demonstroval pohodu, v níž se aktuálně nachází.

„Byl jsem dopředu rozhodnutý, kam ji budu kopat. Vyšlo to,“ těšilo střelce Bayeru Leverkusen. „Jsem útočník, chci dávat góly. Když mi to tam padá, tak jsem na ni šel. Nebylo co řešit,“ potvrdil sebedůvěru.

Čechům jeho nastavení pomohlo. Postup do osmifinále Eura je prakticky jistý.

