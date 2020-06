Velké drama se odehrálo v neděli odpoledne ve Frýdku-Místku. Muž (46) se dvěma dívkami (8 a 15) se vydal na raftu splavit rozbouřenou vodu. Raft se převrátil a i přes rychlý zásah záchranných složek si nehoda vyžádala oběť na životě.

Osmiletou dívku v kritickém stavu letečtí záchranáři po hodinové resuscitaci přepravili do Fakultní nemocnice Ostrava. Přes veškerou péči lékařů se jí však už nepodařilo zachránit.

Událost vyvolala také velkou diskuzi na sociálních sítích a ve Frýdku-Místku vzniklo pietní místo pro utonulou holčičku na modrém mostě před Frýdou. Lidé přicházejí a zapalují svíčky, některým se hrnou do očí i slzy a je jim líto ztraceného mladého života.

Mnozí se podivují nad neuvážeností otce a ve Frýdku-Místku se nenajde nikdo, koho by tragický příběh nezasáhl.

Vše k víkendové povodňové situaci najdete zde

„Co to může být za otce, že vezme děcka v takovém počasí na vodu. Co mám na to říct. Já toho chlapa nemůžu pochopit,“ sdělil Rudolf Nytra, procházející se kolem řeky Ostravice. I další obyvatelé Frýdku-Místku se podělili o své názory k tragédii. „Je to hrozné. Určitě bych v takové situaci nevzala svoje děti na vodu. Vůbec to nechápu. Je to šílené, co se tady stalo,“ uvedla Veronika z Frýdku-Místku.

Obyvatelé Frýdku-Místku nemohou pochopit jednání otce a tragédie se jich osobně dotýká a houfně vyjadřují soustrast rodině a pozůstalým.