Na nádraží v Lázních Kynžvartu vykolejil ve středu pár minut před třetí hodinou odpoledne vlak RegioNova. „Cestovalo v něm pět lidí,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Dva z nich a průvodčí byli lehce zraněni.

Vlak Českých drah projel návěstidlo na „Stůj“ a oba vozy se dostaly podle informací ze Správy železnic mimo koleje. Doprava na hlavní trati Plzeň-Cheb byla na několik hodin přerušena. Ve zmíněnou dobu měl stanicí projíždět i vlak pendolino. Zabezpečovací zařízení ale dopravu na trati zastavilo včas.

Jiří Červeňák z Mariánských Lázní, který cestoval v pendolinu, byl z nehody v šoku. „Zastavili jsme naštěstí normálně ve stanici. Nikdy by mě ale nenapadlo, že se taková nehoda může stát i na tak frekventované trati, jako je tato. Budu mít už strach sednout do vlaku. Vždyť není týdne, aby se na železnici něco nestalo. Ministerstvo dopravy už by se konečně mělo na železniční dopravu a bezpečnost soustředit,“ řekl.

Při nehodě se zranily celkem tři osoby, na místě zasahovaly dvě jednotky krajské záchranné služby. „Dva lidi jsme převezli do chebské nemocnice, jednoho do nemocnice v Mariánských Lázních. U všech se jednalo o lehčí zranění,“ informoval mluvčí záchranné služby Radek Hess s tím, že jedna pacientka utrpěla šok. Podle informací Deníku šlo o dospělé pasažéry – dva cestující a průvodčí.

Podle mluvčího chebské nemocnice Vladislava Podrackého jsou už oba pacienti, kteří putovali do zdejší nemocnice, jedním z nich byla i průvodčí, propuštěni domů.

Cestující převážela náhradní autobusová doprava."Byli jsme v Lázních Kynžvartu a chtěli jsme odjet do Františkových Lázní. Čekáme, kdy pojede další vlak nebo přijede náhradní doprava. Je to neuvěřitelné, že za tak krátkou dobu se stala další nehoda," uvedla Jana Novotná z Chebu.

"Jedu do Plzně, je to nepříjemné, že musíme čekat, ale hlavně, ze se nikomu nic nestalo. Není ale možné, aby se na železnici stávaly nehody každý týden," řekla Marie Čermákova z Lázní Kynžvartu.

V červenci je to už druhá železniční nehoda, která se stala v Karlovarském kraji. První se odehrála u Perninku 7. července. Zahynuli při ní dva lidé a 24 jich bylo zraněno. Pravděpodobně ji zavinil strojvůdce jednoho z vlaků, protože vyjel na trať dříve, než měl.

Policisté zadrželi strojvedoucího osobního vlaku.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z obecného ohrožení. Příčiny a okolnosti zjišťujeme ve spolupráci s Drážní inspekcí,“ řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.