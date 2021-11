Na místě, kde se střílelo, byli policisté za zásahové jednotky i vyjednavač. Situaci monitoroval policejní vrtulník, bezprostřední nebezpečí nehrozilo, místo bylo pod kontrolou, uvedla policie.

"Kromě dvou zemřelých mužů jsme měli v péči dvě osoby, ženu 52 let s akutní stresovou reakcí, kterou jsme vyšetřili, její stav nevyžadoval transport do nemocnice, byla předána do péče Policie České republiky, muž 98 let byl preventivně převezen do Fakultní nemocnice Královské Vinohorady," napsala na twitter mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová.

V 17,15 hodin informovala policie: "Zásahová jednotka provedla zákrok, po vstupu do místnosti byl muž podezřelý ze střelby nalezen mrtev. S největší pravděpodobností spáchal sebevraždu."