V autoservisu hořel hybrid. Hasiči ho potopili pod vodu

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Dvoumilionovou škodu způsobil požár automobilu s hybridním pohonem, který středočeští hasiči s přispěním pražských kolegů likvidovali od středečního večera až do noci. Vůz, který ze zatím neznámých příčin začal hořet v autoservisu v Čestlicích na Praze-východ, umístili do kontejneru s vodou. Naložený ve vodní lázni zřejmě zůstane několik dní. Do zásahu se zapojili i hasiči až z Mladé Boleslavi.

Požár osobního automobilu v autoservisu v Čestlicích v okrese Praha-východ. | Foto: Oddělení dokumentace MV-GŘ HZS ČR