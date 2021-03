Jeho tým odhodil skrupule, veškerý stud, nasadil sluneční brýle, čepice kšiltem dozadu a drsný gansterský výraz. Nouze není ani o slova jako hustý nebo mazec. „Už je to rok, co doma sedím a většinu času do monitoru hledím,“ začíná text písničky, na jejímž složení se podílela školní psycholožka Jana Pláteníková a učitelka Lucie Čechová.

Cílem bylo pozvednout náladu jak mezi školáky, tak i učiteli, a motivovat je k další společné práci. „Cítíme, že na nás všechny tahle situace, která se nevyvíjí příliš dobře, doléhá. O natočení videa jsme uvažovali už dříve, nakonec jsme k tomu ale přistoupili právě k ročnímu výročí prvního uzavření škol,“ prozrazuje Janošek, který zároveň ani nevylučuje natáčení dalších podobných klipů.

Školáci i jejich rodiče jsou písní nadšení. „Je to naprosto fantastické, skvěle jsme se pobavili. Honzík byl nadšený. Poznal paní družinářku, jednu tetu, paní kuchařky a pak na závěr pana ředitele, který ho má z angličtiny. Hrálo to asi pětkrát za sebou a malý se jen usmíval. Líbilo se mu, že většina učitelů, které zná od vidění, měla na hlavách kšiltovky a v závěru ho úplně odrovnalo to ou jé pana ředitele. Prostě byl šťastný,“ pochvaluje si nápad Hana Svobodová, jejíž syn Honza navštěvuje tamní druhou A.

S dalšími aktivitami navíc, které by prolomily bariéry mezi učiteli a žáky, přichází stále více škol. Třeba ta v Dolních Věstonicích. „Prostě nám už hrabe. Pořádáme online přednášky, webináře a pořád vymýšlíme, jak děti zabavit. Zdá se nám totiž, že za ten rok už děti z toho všeho blbnou,“ vypráví ředitel tamní základní školy Zbyněk Háder.

Rozjeli proto hned několik aktivit. Velká srdce, a také projekt, kdy nejmladší školáci čtou panu řediteli, babičkám a dědečkům. „Velká srdce je projekt, který iniciovalo jedenáct žen pod vedením naší paní učitelky Jany Týmal Valouškové. Nabízejí jak zpestření současného každodenního koloběhu například formou online jógy, tak třeba i podporu psychologickou, vyslechnutí, nebo i zábavné doučování,“ přibližuje ředitel.

Nejnovější aktivitou je pak čtení. „V šest hodin večer, když už je klid, se tak mohou děti dobrovolně připojit k online předčítání seniorům. Prvním pokusným seniorem jsem byl já a překvapilo mě, jaký byl ze strany žáků zájem. Připojilo se jich hned jedenáct. Střídaly se pohádky, příběhy se zvířátky, nebo i fantastické a dobrodružné povídky. Dva chlapci si dokonce připravili i čtení z encyklopedie o vesmíru. Nyní takto čteme dvakrát do týdne a myslím, že je to pro děti skvělá motivace k tomu, jak se zlepšit. Děti to žerou a my taky,“ směje se Háder.

Především psychická, ale i fyzická, pohoda, zaměstnává také vedení Základní školy Slovácká. „Průběžně vyhodnocujeme psychický stav učitelů i dětí. Ptáme se, jestli se potkávají s kamarády, jestli se snaží venku hýbat, případně doma trošku i cvičit. A podle toho pak zaměřujeme nejrůznější webináře, tipy na procvičování zad i očí a podobně. Víte, ono se teď cokoli hrozně těžko plánuje. Školy jsou stále uzavřené a my nevíme, co bude. Je to jako když vám někdo mává před pusou čokoládovým bonbonem, a když už na něj pomalu dosahujete, tak opět cukne,“ zmiňuje ředitel Janošek.