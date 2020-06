Je pondělí 22. června dopoledne, se studentkou žurnalistiky, která je v redakci na praxi, přicházíme na místo. Skupinka lidí postává před červenobílou plastovou páskou, několik metrů za ní je spoušť, kvůli které páska přehrazuje silnici.

Několik vyvrácených stromů leží na střeše domu, který tvoří stodola a obytná část. Pod větvemi jsou také dráty elektrického napětí. Vozovku pokrývá velký nános bahna, skrze stromy je možno vidět místo, kde se vlivem podmáčené půdy urval kus svahu.

Ilona Geryková s manželem Pavlem mají dům téměř naproti. Masa hlíny a dřeva minula jejich stavení jen o několik metrů. „Měla jsem tam křepelky,“ ukazuje směrem k hromadě větví a bahna Ilona Geryková. Bylo asi sedm hodin ráno, když šla v neděli 21. června do zadní části domu pro krmení, aby křepelkám nasypala.

„Najednou jsem uslyšela takový divný zvuk, jako když kolem vás něco prosviští, a pak se ozvala rána. Myslela jsem, že tady někde havarovalo auto. Když jsem vyběhla ven, tak už jsem viděla první strom, jak leží na cestě. Ten svah se začal celý hýbat a pak začal padat jeden strom za druhým. No, pomáhala jsem si odtud. Manžel říkal, že stovku bych uběhla pod deset sekund. Jenže, v tu chvíli člověk fakt nevěděl, co všechno pojede,“ líčí Ilona Geryková dramatické chvíle.

Manžel Pavel ji doplňuje, že ve svahu rostla obrovská lípa, která se vyvrátila jako první, strhla s sebou kus zeminy, a pak už jela postupně velká část svahu. Celé to podle odhadu Ilony Gerykové mohlo trvat dvě až tři hodiny. „Já jsem viděl, že v místě, kde se půda sesunula, stříkala voda. Začala podemílat další stromy. Ty taky začaly ujíždět, naštěstí se převážně vyvrátily opačným směrem a jenom sjely,“ poznamenává Pavel Geryk a dodává, že hasiči, kteří přijeli, pak nad svahem kopali strouhu, aby voda otékala jinam. „Nahoře je ještě silnice , takže měli obavy, aby ještě ta nezačala ujíždět,“ vysvětluje.

Gerykovi i ostatní na místě se shodují, že před sesuvem nikdo nic nezpozoroval, nikdo netušil, že tudy prosakuje voda, nepřišlo žádné varování. Promáčená půda a jílovité podloží pak udělaly svoje.

„Z křepelek asi nezůstalo nic, ty zůstaly někde pod tím bahnem,“ říká rezignovaně Ilona Geryková a její manžel dodává, že se aspoň se podařilo zachránit slepice. „Kurník sjel asi o dva metry, hasiči ho vytáhli, a tak jsme slípky dali do garáže. Ale to tak bylo všechno. Jinak jsme se jen bezmocně dívali. Hasiči nevědí co s tím, mají obavy, že by to mohlo pokračovat,“ doplňuje Pavel Geryk.

Manželé chvíli stojí a znovu se dívají na spoušť u jejich domu, potom dodávají, že čekají na statika. Jenže čekání jim připadá neskutečně dlouhé. Poukazují na skutečnost, že ze štítu jejich domu vede ocelové lano, které kotví elektrický sloup naproti. Padající stromy dopadly na elektrické vedení a strhly sloup za vedlejším domem.

„Pořád to pracuje. Včera tam bylo pár prasklin, dnes je jich více. Máme obavy, že nám to ten štít vyrve,“ neskrývá rozčarování Pavel Geryk.

„Oni nás a tu vedlejší rodinu evakuovali – doteď nevíme, co bude dál. Kdyby se už něco dělo…,“ vyslovuje přání Ilona Geryková.

Neděje se nic. Na místě je stále jen pár místních a také muž z domu, na jehož střechu několik kmenů dopadlo. Nechce se k události vyjadřovat. Přejeme mu i Gerykovým, ať to co nejlépe dopadne, a odcházíme s tím, že dění budeme sledovat.