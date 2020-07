„Takováto nekomunikace už se nemůže opakovat,“ pronesli svorně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák v pondělí na tiskovém brífinku po jednání krizového štábu kraje.

Naráželi tak na neinformovanost ze strany Krajské hygienické stanice v Ostravě, která v pátek s okamžitou platností vyhlásila opětovné nošení roušek a zrušení akcí pro více než sto lidí. V průběhu víkendu navíc ministr Vojtěch prostřednictvím sms zprávy vyzval ředitelku krajské hygieny Pavlu Svrčinovou k rezignaci.

JASNÉ SELHÁNÍ BEZ NÁSLEDKŮ

„Mohu k tomu říct jen to, že občanům Moravskoslezského kraje jsem se už omluvil, a trvám na tom, že taková nekomunikace se už nemůže opakovat,“ uvedl na brífinku Adam Vojtěch s tím, že měl věcný pohovor s paní ředitelkou Svrčinovou a hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou.

„Ministerstvo zdravotnictví nyní nemá žádné právo lokální nařízení vydávat ani do nich zasahovat. Máme v kompetenci vydávat ‚jen‘ celoplošná opatření platná pro celou republiku, která podepisuje hlavní hygienik nebo ministr zdravotnictví, tak jako tomu bylo v minulých měsících. Jasně jsme ale řekli, že z celoplošných opatření přecházíme na lokální opatření. A za ty má plnou odpovědnost krajská hygienická stanice a její ředitel, který je také musí komunikovat s místní samosprávou a veřejností a musí si tato opatření obhájit,“ dodal Vojtěch ke kroku z konce minulého týdne, který rozhněval spoustu lidí v regionu, s tím, že není možné, aby veřejnost a hejtman o příjímaných opatřeních předem nevěděli. „Tady došlo k jasnému selhání.“

Hlavy tedy padat nebudou, přestože ředitelka Svrčinová svou chybu uznala. „Výtku pana ministra jsem si vyslechla a udělala z ní své soukromé závěry. Myslím si, že výtka byla oprávněná, a dohodli jsme se, že napříště budu všechna rozhodnutí a opatření komunikovat s předstihem, nejlépe prostřednictvím bezpečnostní rady kraje. Než bude nějaké opatření vydáno, dopředu informuji pana hejtmana, aby zasedání svolal,“ přislíbila Svrčinová.

LOKÁLNÍ ROZVOLNĚNÍ UŽ V PÁTEK?

A nejbližší změny v přijatých opatřeních pro Moravskoslezský kraj patrně nastanou už v pátek, neboť jak se všichni řečníci shodli, nelze „do jednoho pytle“ házet okresy bez nakažených s nejvíce postiženými oblastmi regionu. „S panem ministrem jsme se dohodli, že v pátek dojde k přehodnocení celé situace a přijatých opatření,“ uvedla Svrčinová.

Všeobecný souhlas je také kolem toho, že rušných akcí by už mělo být jen naprosté minimum. „Pro nás je prioritní, aby byly zachovány akce, které se chystají a které jsou natolik významné, než aby se nějakým neopatrným jednáním či rozhodnutím zrušily. V tom spočívá klíčová dohoda,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák a jako příklad uvedl Letní Shakespearovské slavnosti, které mají na Slezskoostravském hradě začít už v pátek.

„Budeme se snažit zachovat ekonomický běh regionu, a to i za předpokladu, že by na takových akcích bylo povinné nošení roušek i ve venkovních prostorách,“ nastínil nejpravděpodobnější scénář Adam Vojtěch, který zároveň nechal nezodpovězenou otázku kompenzací těm, kteří kvůli přijatým rozhodnutím své akce už museli zrušit. „Může to případně řešit stát, nyní na to ale úplně nejsem schopen odpovědět. Naší rolí je teď řešit zejména opatření z hlediska ochrany veřejného zdraví,“ uvedl ministr.

Všichni zúčastnění se také shodli, že je potřeba přimět všechny zúčastněné strany, aby v maximální míře využívali nástrojů chytré karantény. Rovněž se zrychlí vyhodnocování testů, které mají nyní být oznámeny lidem nanejvýš do 36 hodin od odebrání vzorků. Sjednotit se mají také předkládaná čísla počtu nakažených a vyšetřených.