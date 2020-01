V pátek večer byly jasné výsledky laboratorních vyšetření, takže v sobotu ráno jí zaklepali veterináři znovu na vrata. A měli pro ni špatnou zprávu. "Jde o vysoce patogenní virus H5N8, který je smrtelný pro ptáky. V nakaženém chovu bylo dvanáct slepic, z nichž během dvou dnů šest uhynulo," upřesnila starosta městyse Šárka Kunčíková.

Veterináři tedy utratili i šest zbývajících slepic a tři kachny z chovu Marcely Nedomové. "Je mi to líto, protože drůbež chováme odjakživa," říká Deníku přímo na místě Marcela Nedomová a v očích má smutek.

V té chvíli už ve Štěpánově nad Svratkou platí tvrdá veterinární opatření, které rozhlasem vyhlásila ve dvě hodiny odpoledne starosta Kunčíková. "Kolem ohniska nákazy bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V nich platí mimořádná veterinární opatření. Bude tedy omezen pohyb drůbeže z a do pásem, provedeny soupisy chovu drůbeže a bude zakázáno pořádání výstav či burz drůbeže a ptactva, které představují velké riziko šíření nákazy," oznamuje starostka.

Marcela Nedomová to však bere pragmaticky. "Teď musíme všechno vydezinfikovat, kurník spálíme a postavíme nový," uvádí Nedomová.

O původu smrtícího viru má jasno. "Přenáší to divoké kachny, volavky, čáp se tu taky pohyboval. Volně žijící ptáci to přenášejí trusem. A bohužel zrovna u nás," stýská si Nedomová.

Její a sousedčin chov je kousek od potoka, na kterém občas přistanou nakažené divoké kachny. Takže stačilo, aby se kachní trus dostal do krmiva pro slepice, které ho sezobly. Virus je pak zabil.

Na výskyt viru ptačí chřipky tedy doplatil i chov její sousedky Marty Němcové. "Měla jsem šest slepic a kohouta. Mrzí mě to, je mi z toho smutno, přece jen jsem ty slepice měla odjakživa. Překvapilo mě to. Drůbež tu má hodně lidí, třeba tady v okolí šest domácností," říká Němcová. Do pytlů, které si odvezli veterináři, musela dát i čtyřicet vajíček.

Z hrozícího dalšího vybíjení drůbeže, kterou budou v neděli ve Štěpánově nad Svratkou sepisovat zástupci obce, má strach i další obyvatelka městyse na hranicích s Jihomoravským krajem. "Pro majitele chovů je to hrozné, když jim přijdou vybít slepice. Myslím si, že to tady roznášejí hlavně divoké kachny," uvažuje Iveta Matoušková.

Chovatelé proto musí zamezit riziku kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků. Například umístit krmivo a vodu pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhu.