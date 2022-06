Teprve pak pes plemene Jack Russell teriér zemřel. Namol opilý muž se rozhodl, že psa ještě tentýž den zakope za Hrotovicemi v lese. To také udělal. „Muž byl obviněn ze zločinu týrání zvířete, což navíc provedl zvlášť surovým způsobem. Za to mu hrozil trest od dvou do šesti let,“ uvedl pro Deník třebíčský žalobce Václav Mastný.