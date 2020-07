K nehodě došlo krátce po páté hodině u křižovatky s Teplickou ulicí. Auto bylo po nárazu do sloupu veřejného osvětlení zcela zdemolované, doslova jej obmotalo. Po nehodě nebylo poznat, o jakou značku nebo typ se jednalo. Svou roli v neštěstí tak mohla sehrát vysoká rychlost.

Výrazné poničení značně zkomplikovalo hasičům vyprošťování zraněných, které bylo nutné z auta vystříhat. „Ve vozidle byli dva muži, kteří utrpěli velmi těžká zranění. Přes veškerou snahu jim nebylo možné pomoci a na místě svým zraněním podlehli,“ uvedl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník. Oběma zemřelým bylo teprve okolo dvaceti let.

Na místo byla povolaná také letecká záchranná služba z Prahy, vrtulník byl ale ještě během letu odvolán zpět. Rána do sloupu byla tak velká, že hrozil jeho pád na zasahující záchranáře. „Na místě už byla ZZS Rumburk a dorazili kolegové se stanice Šluknov, dále byla povolána jednotka Varnsdorf se svým speciálem Unimog. Jednotky ihned započaly vyprošťovací práce a podepřely nahnutý sloup, aby neohrožoval zasahující,“ napsali po nehodě na svých webových stránkách rumburští dobrovolní hasiči.

Co se přesně stalo, nyní zjišťuje policie. „Další okolnosti nehody zjišťujeme, zahájili jsme standardní úkony trestního řízení,“ řekl mluvčí policie Daniel Vítek s tím, že policie zatím nebude specifikovat ani věk zemřelých, ani typ nabouraného auta. Policisté budou kromě jiného zjišťovat, zda řidič nebyl pod vlivem alkoholu či drog nebo zda za nehodou nemohla být zdravotní indispozice.

Mladí lidé za volantem patří mezi nejrizikovější skupiny řidičů. „Jsou nevyježdění, neznají limity svých jezdeckých dovedností a limity svého auta. Chybí jim předvídavost, chovají se jako nesmrtelní a nezranitelní. Bohužel to pak podle toho vypadá,“ zmínil dopravní expert Jan Pechout.

Podle jeho názoru by mohlo být řešením zavedení řidičáků na zkoušku, o kterém se mluví už nejméně dvacet let. „Pokud by měl mladý řidič k dispozici třeba jen šest bodů místo obvyklých dvanácti, měl by jezdit opatrněji, protože by mohl velmi snadno přijít o řidičák. Tím se za ty dva roky vyjezdí,“ doplnil Pechout, který společně se svými kolegy z krajského úřadu a policie pořádá pravidelné Safety road, kde se zaměřují právě na začínající řidiče. Kromě simulátoru nehody jim ukazují také konkrétní tragické nehody. Do podzimního pokračování se pravděpodobně dostane jako odstrašující příklad i středeční havárie z Jiříkova.

Na Šluknovsku to není v poslední době první nehoda, při které zemřeli dva lidé najednou. Téměř přesně před měsícem zahynuli dva mladí muži mezi Šluknovem a Rumburkem. Také tehdy umírali lidé poté, co auto vyjelo ze silnice a narazilo do překážek. V tomto případě do dvou stromů. K tragédii došlo v mírné levotočivé zatáčce asi dva kilometry od Šluknova. Osobní auto plné mladých lidí zde vylétlo ze silnice. Zemřelým mužům bylo 28 a 29 let. Další dvě ženy se vážně zranily. Jedna z nich auto řídila, podle policie nadýchala 1,4 promile alkoholu.