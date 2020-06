Největší pivovar v kraji Starobrno uvedl na trh řadu řemeslných piv Craft. „Prvním je spodně kvašený ležák s lehce citrusovokořenitou chutí, dalším svrchně kvašené pivo s chmelovým až borovicovým aroma,“ uvedl vrchní sládek Jiří Brňovják.

Navařil také ochucené višňové pivo Starobrno Red. Při výrobě se inspiroval v Belgii. „Jedná se o lehčí pivo, má jen 3,6 procenta alkoholu,“ zmínil Brňovják.

Břeclavský minipivovar Frankies láká na Try Fuss. „Je to speciální svrchně kvašené pivo, do kterého se přidá enzym a prokvasí do sucha. Pivo je úplně suché. I když je to dvanáctka, má více alkoholu než třináctka,“ přiblížil spolumajitel Štěpán Přikryl.

Jinak přes léto sází hlavně na lehká piva s nižším obsahem alkoholu. Udělali spodně kvašenou Frankies Desinu i svrchně kvašené desítky Limetus a Grepis. „Nedáváme do piva limonády. Vezmeme třeba třicet kilo grepu, nasekáme ho a i s kůrou dáme do piva, na tom pak zraje,“ vysvětlil Přikryl.

Jeden svrchně kvašený speciál se chystají příští týden stáčet v pivovaru Velický Bombarďák ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku. „Bude to letní speciál s novým americkým chmelem Sabro. Spíše na osvěžení, je to desítka,“ uvedl jeden z majitelů pivovaru Ladislav Lukács.

Právě piva s menším obsahem alkoholu nyní preferuje i Helešic. „Speciály v létě moc nepiju, protože bývají silné, pokud pivovary vymyslely lehčí varianty, super,“ uvítal.

Brněnský Líšeňský pivovar připravil na nynější období dvanáctistupňovou svrchně kvašenou Zahrádka session IPA nebo jedenáctistupňový Gose s koriandrem a solí. „Budeme dělat i třináctistupňové melounové pivo. Hotové bude koncem srpna. Je to specialita, dáváme tam šťávu z dvou set kilo melounů,“ zmínil jednatel pivovaru Petr Červenka.