A jakou. U jednoho z tamních ilegálních singletrailů zakopal do země prkénko s masivními hřebíky a zamaskoval je listím. „Na past jsme narazili náhodou při procházce. Za mě je to hodně přes čáru. Beru, že tam někdo ničí přírodu, ale nalíčit na něj takovou brutální past? Co kdyby na ty hřebíky někdo upadl nebo na ně stoupla zvěř?“ řekl Deníku Rovnost muž, který past nedávno objevil a zveřejnil na sociální síti.