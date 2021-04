O dva dny později musel vyhledal lékařské ošetření. Podle Karla H. to dokazuje lékařská zpráva, kterou Deníku Vysočina poskytl.

Incident se odehrál 3. února odpoledne uvnitř pobočky ČSOB na náměstí ve Velkém Meziříčí. Policejní hlídku přivolala pracovnice banky. Karel H. a jeho přítelkyně Šárka Gajdzioková totiž nechtěli z banky odejít bez tisícikoruny, kterou si tam jako poškozenou přišli vyměnit. Oba nakonec skončili v poutech a na policejní stanici. Zásah policie považují za neoprávněný a přehnaně agresivní.

„Nechtěla jsem bez těch peněz odejít, protože jsem je potřebovala. Tvrdili mi, že je musí někam poslat a nějakou dobu bude trvat, než mi je vrátí. Mohla jsem si je vyměnit třeba na poště,“ popsala Gajdzioková.

Hlídku prý napadli

Protestovala, i když přijela policejní hlídka, načež policisté Karla i Šárku zpacifikovali. Podle krajské policejní mluvčí na Vysočině Dany Čírtkové musela hlídka použít donucovacích prostředků, protože policisté byli fyzicky napadeni. To Gajdzioková odmítá. „Měla jsem ruku v sádře a přítel by toho nebyl schopen,“ dodala Šárka.

Dva dny po policejním zásahu musel její přítel kvůli zhoršení zdravotního stavu vyhledat lékařskou pomoc. I lékařům řekl, že byl napaden.

Kromě oděrky na hlavě mu lékaři zjistili rozšiřující se zánět břišní stěny. Poranění břicha měl v místě spony opasku. Podle Gajdzioková se to stalo tak, že mu policista při zatýkání klečel agresivně na břiše a spona se mu vryla do kůže. Podle lékařské zprávy šlo o masivní hnisající otok velikosti lidské dlaně, zhruba deset krát sedm centimetrů.

Policie mlčí

Policie k incidentu zatím nechce poskytovat žádné informace. „Prověřování je na počátku. Abychom nemařili účel trestního řízení, nebudeme k němu v současné době poskytovat žádné podrobnější informace,“ konstatovala už dříve Čírtková.

Vysvětlit, co se v bance stalo, by mohl kamerový záznam z banky. Jenže banka ho odmítla zveřejnit. Nechtěla ani sdělit, zda klienti banky policejní hlídku fyzicky napadli, či nikoli.

Případ má ještě jeden rozměr. Jedním z členů policejní hlídky měl být policista, který se Šárkou Gajdziokovou spor v minulosti už měl. Vznikl, když si žena sedla do prázdného policejního auta poté, co usoudila, že policisté ve službě zahálejí a auto nemají pod kontrolou. Gajdzioková za to dostala pokutu. Policistům to prošlo bez postihu.