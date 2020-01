Ptačí chřipka se ve Štěpánově vyskytla v chovu Marcely Nedomové, jedné z místních malochovatelek. Z dvanácti slepic jí náhle šest uhynulo. "Ve čtvrtek ráno jsem našla uhynulou slepici a kohouta. Podle mě uhynuli už ve středu večer. Během čtvrtka pak uhynuly další čtyři slepice. Zavolali jsme veterináře, kteří si odvezli uhynulou drůbež na zkoumání do pražské laboratoře a v sobotu ráno nám přijeli oznámit, že tu máme ptačí chřipku," řekla.

Chov, který byl napaden virem, je již zlikvidován. "I chovy nejbližších sousedů,“ řekla starostka městyse Šárka Kunčíková.

To se dotklo například sousedky Marty Němcové. "Měla jsem šest slepic a kohouta. A k likvidaci jsem musela dát i čtyřicet vajíček. Mrzí mě to, je mi z toho smutno, přece jen jsem ty slepice měla odjakživa. Překvapilo mě to. Drůbež tu má hodně lidí, třeba tady v okolí šest domácností," krčila rameny.

Na radnici v sobotu ve dvě hodiny zasedl krizový štáb. „Panice se snažíme zamezit všemi možnými prostředky,“ zmínila starostka.

Veterinární inspektoři přijali předběžná opatření, kolem ohniska nákazy bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kiloemtrů. V nich platí mimořádná veterinární opatření.

Ptačí chřipka

- Co je to: virové onemocnění postihující ptáky

- Koho postihuje: volně žijící ptáky, drůbež (slepice, krůty, kachny a husy), ale i jiné ptáky chované v zajetí

- Jak se projevuje: postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a do dvou dnů masivně hynou

- Přenos na člověka: riziko je nízké, přenos z volně žijících ptáků zatím nebyl od roku 1997 popsán

Městys musí v nejbližších hodinách provést soupis veškerého domácího ptactva a drůbeže. „Budeme obcházet domy a provádět soupisy. Byly informovány i jiné složky. Oslovila jsem i vedoucího holubářského svazu, holubáři ale mají své chovy vesměs uzavřeny na zimu kvůli dravcům,“ přiblížila Šárka Kunčíková. V městysi je přibližně tři sta domů drůbež podle odhadu chovají ve dvou třetinách z nich.

Jak se nákaza do jednoho z chovů dostala? "Zřejmě ji tam zavlekli volně žijící vodní ptáci,“ vyjádřila se starostka.

S tím souhlasí i jedna z obyvatelek Štěpánova. "Myslím si, že to tady roznášejí hlavně divoké kachny," řekla Iveta Matoušková.

Po třech letech

Vysoce patogenní ptačí chřipka se v České republice objevila po tříleté pauze. Virus je smrtelný pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl dosud zaznamenán. „Ihned po potvrzení nákazy jsme přijali nutná opatření. S kolegy na ministerstvu jsme připraveni pomoci zasaženým chovatelům s odškodněním, které jim ze zákona náleží. Nejdůležitější ale nyní je, aby se zamezilo dalšímu šíření nákazy, chovatelé by měli z preventivních důvodů zabránit kontaktu volně žijících a domácích ptáků,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných ptáků. Základním preventivním opatřením je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky.

„Kolem ohniska bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v nich vyhlášena mimořádná veterinární opatření,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

Výskyt ptačí chřipky na jižní Moravě a Vysočině za posledních 14 let:

2006 – Kostice na Břeclavsku

2007 – Lednice na Břeclavsku

2009 – Hodonín

2017 – Ivančice, Letkovice na Brněnsku, Moravský Krumlov a Brod nad Dyjí

Na Vysočině se za posledních čtrnáct let ptačí chřipka neobjevila. Oproti tomu na jižní Moravě museli hygienici řešit hned několik případů. Nejvíce jich bylo v roce 2017, a to na Brněnsku, Znojemsku a Břeclavsku.

Základním preventivním opatřením proti nákaze je zamezení styku chovné drůbeže s volně žijícími ptáky. „U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů,“ upozornil mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal.

Ptačí chřipka z roku 2017 v číslech:

39 ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky se objevilo celkem v České republice

4 ohniska nákazy tehdy hlásila jižní Morava

10 000 ptáků muselo být na jižní Moravě utraceno

31 000 000 korun vyčlenilo Ministerstvo jako kompenzaci pro chovatele

100 korun dostala většina chovatelů za jednoho ptáka

Ptačí chřipka, dříve označovaná jako klasický mor drůbeže, je nebezpečná virová nákaza postihující ptáky. Její viry se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. V chovech drůbeže způsobuje významné přímé i nepřímé ekonomické ztráty. „Současná forma viru je vysoce patogenní pro ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán,“ dodal Pejchal.

Ekonomové nevylučují, že ptačí chřipka nebude mít vliv jen na chovatele. Během posledního šíření nákazy totiž vejce zdražila o 25 procent. „V období od října 2016 do dubna 2017 vzrostla průměrná cena deseti kusů čerstvých vajec z 26,90 korun na 33,60 korun. Z velké části byly důvodem právě cenové tlaky související s celoevropským šířením nákazy ptačí chřipky,“ připomněl ekonom Lukáš Kovanda.

Majitelka chovu Nedomová: Je mi líto uhynulých a utracených kačen a slepic

Kdy jste zjistila, že vám drůbež uhynula?

Bylo to ve čtvrtek ráno. Našla jsem mrtvou slepici a kohouta. Uhynuli ve středu večer. Potom jsem našla další čtyři mrtvé slepice.

Co jste dělali dál?

Zavolali jsme do Žďáru na veterinární správu, ti pak přijeli a odvezli si uhynulou drůběž do laboratoře do Prahy na rozbor, kde se potvrdilo, že slepice mají nákazu. Pak přijeli pro zbytek uhynulých kusů a utratili živé slepice.

Kdy jste se o nákaze ptačí chřipkou dověděla?

Analýzu v laboratoři dělali v pátek večer a výsledky jsme se dověděli dnes ráno. Pan veterinář přijel z Prahy a dal nám to vědět.

Co na to říkáte?

Je to škoda, je mi líto uhynulých a utracených kačen a slepic. Vybili nám tři kachny a šest zbývajících slepic.

Myslíte, že vám tu drůbež nějak nahradí?

Určitě ano.

Jak dlouho chováte slepice?

Tady jsou v dědině slepice odjakživa.

Budete si pořizovat nové?

Teď tak honem ne. Teď musíme všechno vydezinfikovat, kurník spálíme a postavíme nový.

Sousedům také museli vybít chov?

Ano, sousedům taky vybili slepice. Sousedka měla drůbež u vody, tak ji museli zlikvidovat.

Kdo tu nemoc podle vás přenáší?

Přenáší to divoké kachny, volavky, čáp se tu taky pohyboval. Volně žijící ptáci to přenášejí trusem. A bohužel zrovna u nás.