Sedmimetrovou kouli budou přesouvat po celém městě. Lidé jej uvidí u sochy Jošta, na hradě Špilberku, na Dominikánském náměstí, v bohunickém univerzitním kampusu a u Mahenova divadla. „Na závěr se dokutálí do opatství na Mendlově náměstí, kde si jej užijí návštěvníci festivalu Mendel od 17. do 19. července,” uvedl ředitel organizace Společně Jakub Carda.

Organizátoři připraví bohatý program jak pro dospělé, tak pro děti. Příchozí si vyzkouší mimo jiné získání DNA nebo se dozví, jak se šlechtí rostliny. Festival končí v neděli slavnostní mší v bazilice na Mendlově náměstí.

Kde můžete obří hrášek vidět

- U sochy Jošta na Moravském náměstí - 3. červenec od deváté do čtrnácté hodiny

- Hrad Špilberk - od 3. do 6. července

- Kostel svatého Michala na Dominikánském náměstí - 7. července

- Univerzitní kampus Bohunice - od 8. do 10. července

- Mahenovo divadlo - 15. července

- Opatství svatého Tomáše na festivalu Mendel - od 17. do 19. července

Nová zelená atrakce v centru města upoutala pohledy mnohých kolemjdoucích. „Přijde mi, že každý už má nějakou kouli. Hvězdárna má zeměkouli a měsíc. Je to v Brně asi trend,” konstatovala Brňanka Ema Zezulová. Dodala, že ji hrášek zaujmul a dokázala si ho hned spojit s vědcem.

Naopak Brňanka Lumíra Truksová se vydala na Moravské náměstí záměrně. „Chtěla jsem se podívat, když je to k Mendelovi,” komentovala.

Mendel je podle ředitelky brněnského Mendelova muzea Masarykovy univerzity Blanky Křížové známý spíše za hranicemi České republiky. V muzeu doufají, že se to změní a rozšíří znalosti lidí. „Proslavily ho pokusy s hrachem, u kterého zkoumal dědičnost jednotlivých znaků a vlastností z rodičů na děti. Jeho zákony o dědičnosti platí dodnes,” přiblížila Křížová. Dodala, že se svými objevy vyrovná evolučnímu biologovi Charlesu Darwinovi.

Mimo genetiku se Mendel zajímal o meteorologii, dokonce jako první popsal tornádo, a včelařství.

LENKA KROČILOVÁ