On, co by nositel nápadu oslovil kolegu Michala Vavryse, který se skoky sice nemá společného, ale pomohl mu s matematickými výpočty.

Má doktorát z biochemie. Už deset let ale vozí lidi po Dalešické přehradě

„Hráči s touto hrou mohou nejen trénovat, ale i závodit, hra má různé parametry, skáče se na nejrůznějších můstcích, které po světě jsou, je možné nastavit si při závodu vítr a mnoho dalšího. Myslím, že je to dost dobře vymyšleno,“ říká Marek Klus a dodává, že hru představil i Jaroslavu Sakalovi, bývalému českému reprezentantovi se skocích na lyžích.

„Když jsme mu volal a říkal, co mu chci ukázat, nedovedl si to představit. Tak jsem za ním zajel a všechno mu předvedl. Byl z té hry nadšený a dokonce mi řekl, že lituje, že to nevymyslel on,“ usmívá se Marek Klus.

Popisovat úplné detaily této hry by zabralo spoustu řádků a tak nejlepší bude, když se zájemci podívají na web www.mmboardgames.net, kde jsou i odkazy na YouTube kanál.

Zdroj: Youtube

Prototyp hry je na světě. Její výroba stála 200 tisíc korun a autoři nyní uvažují, co dál. Na hromadnou výrobu totiž nemají peníze. I proto v prosinci zahájili crowdfundingovou kampaň.

Začínali v Polsku

Nezačali ale v Česku, nýbrž v Polsku, zemi skokům na lyžích zaslíbené, kde založili firmu, rozjeli marketing, oslovili média, a věří, že se jim takto podaří získat peníze na výrobu dalších exemplářů jejich unikátní deskové hry. „V Polsku měla hra dobrý ohlas, líbí se. Podařilo se nám oslovit širokou veřejnost a několik významných serverů o této deskové hře napsalo,“ říká Marek Klus. Deskovka Ski Jumping je vhodná pro děti starší šesti let, ale minimální věk je ideálně od osmi let věku.

Z Karolíny se stal Edward. V sukních jsem brečel, svěřuje se muž po operaci

Každý zájemce o tuto hru může přes webové stránky www.mmboardgames.net věnovat finanční částku, za kterou ji pak od autorů dostane. "Pokud kampaň zabere a podaří se nám sehnat peníze na výrobu hru, každý zájemce ji dostane do poloviny roku 2022. Pokud se nepodaří sehnat potřebnou částku, peníze dostanou dárci zpět,"tvrdí spoluautor deskové hry Ski Jumping Marek Klus.