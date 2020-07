Pátrání po ostatcích Zdeny Mašínové skončilo neúspěšně. V Ďáblicích je nenašli

Při průzkumné sondě hromadného hrobu na ďáblickém hřbitově sice archeologové našli dvě zachovalé kostry dospělých lidí a další kosterní pozůstatky, antropologové však vyloučili, že by některá z nich mohla patřit Zdeně Mašínové starší. Novinářům to dnes na místě řekli členové týmu, který sondu prováděl, a radní Prahy Milena Johnová (Praha Sobě). Ta uvedla, že s ohledem na to, že jiné indicie o umístění ostatků neexistují, tím snahy o vyzvednutí končí. Město podle ní plánuje na hřbitově pietní úpravy.

Zdena Mašínová starší (na archivním snímku z roku 1945). | Foto: ČTK

Archeologové na místě hromadného hrobu vykopali jámu o rozměrech 2,5 krát 2,5 metru. Podle vedoucího sondy Jana Havrdy z Národního památkového ústavu (NPÚ) namísto plánované jedné hrobové jámy objevili dvě, takže poté výkop rozšířili o dalšího půl metru. Po odkrytí a otevření nalezených rakví na práci navázali antropologové z Národního muzea, kteří na místě kosterní pozůstatky prozkoumali. V rakvích byly podle antropologa Petra Velemínského nalezeny amputované končetiny a kostry novorozenců a plodů. Kromě toho však byly ve dvou z nich také kompletní ostatky. "V jednom případě se jednalo o staršího muže a v jednom o starší ženu," řekl vědec. Pátrání po ostatcích Zdeny Mašínové: Začne průzkum hromadného hrobu v Ďáblicích Přečíst článek › V případě starší ženy však antropologové vyloučili, že by šlo o Mašínovou. Zatímco ta zemřela ve 49 letech, odhalené pozůstatky podle Velemínského patřily ženě starší. "Ani další znaky na této kostře nekorespondovaly s tím, co známe třeba z pitevních protokolů o Zdeně Mašínové," vysvětlil. Praha se domluvila se Zdenou Mašínovou mladší na vyzvednutí ostatků její matky loni v březnu. Ohledně toho, kdo v hromadných hrobech leží, však neexistují žádné záznamy. Sonda podle Havrdy vycházela z informací, které dcera získala od hrobníka z roku 1956. Málo informací "To je jediná informace o místě, nic jiného jsme k dispozici neměli," řekl archeolog. S ohledem na to radní Johnová řekla, že snahy neúspěšným pokusem končí. Zároveň vyjádřila politování nad tím, že se ostatky nakonec najít nepodařilo. Podle Havrdy se na ďáblickém hřbitově nachází pravděpodobně 72 hromadných hrobů, do kterých se pohřbívalo od roku 1943 do roku 1961. Radní Johnová řekla, že město si nechá Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zpracovat studii hřbitova, která by se měla zabývat jeho historií v době před druhou světovou válkou, tak po ní. "Tuto souhrnnou studii bychom potom chtěli použít jako základ pro vyhlášení architektonické soutěže na pietní a důstojnou úpravu tohoto místa," řekla. Místo Koněva bratři Mašínové? Kolářovi vyhrožují lidé popletení Zemanem i vtipem Přečíst článek › Mašínová starší v době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala podpisovou petici za její omilostnění. V listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích, kde v roce 1956 zemřela. Ďáblický hřbitov vznikl před první světovou válkou. Nachází se na něm čestná pohřebiště obětí první světové války a rovněž obětí nacistické a komunistické diktatury. V hromadném hrobě tam byl pohřben také páter Josef Toufar, jehož ostatky byl před několika lety vyzvednuty a následně pohřbeny v Číhošti. Od zázraku ke kruté smrti. Před 70 lety estébáci utýrali faráře Toufara Přečíst článek ›

Autor: ČTK