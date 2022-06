„Vzpomněla jsem si na svoje studentská léta a na svého třídního učitele, kterého jsem neměla ráda,“ řekla dívka policistům s tím, že v tu chvíli dostala hloupý nápad, že poničí okna gymnázia. Do pěti oken vyryla zhruba půlmetrová písmena, která dala dohromady nápis SVINĚ. Aby toho nebylo málo, poškrábala vchodové dveře a kamenem rozbila okno své bývalé třídy.

Pak utekla, když za sebou nechala více než patnáctitisícovou škodu. Policistům řekla, že když si později doma uvědomila, co vyvedla, mrzelo ji to a zvažovala, že se půjde sama přiznat. To neučinila, ale policii se ji podařilo vypátrat díky svědkyni jejího činu.

Studentka uhradila škodu

„Pachatelka převzala sdělení podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ informovala koncem května Dana Ladmanová z klatovské policie. Studentce tak hrozil soud, státní zastupitelství ale dospělo k závěru, že je možné návrh na potrestání podmíněně odložit. „Jednání podezřelé bylo pouze ojedinělým vybočením z jinak řádného vedení dosavadního života. Uhradila způsobenou škodu, v rejstříku trestů nemá žádný záznam a nebyla postižena ani pro přestupek,“ vysvětlila Vítovcová. Doplnila, že zkušební doba byla ženě stanovena na sedm měsíců.

S rozhodnutím souhlasí i vedení gymnázia, které zároveň ocenilo i Policii ČR. „Musím jí poděkovat, odvedla perfektní práci a pachatelku vypátrala. Ta se k činu doznala a uhradila škodu v celkové výši 16 720 korun,“ řekl Deníku ředitel školy Václav Vogeltanz.