Rondel začal jako součást nově otevřeného severního obchvatu města fungovat v polovině loňského listopadu. A od té doby se tady s nehodami takřka roztrhl pytel. Auta v protisměru, couvající kamion ale asi nejčastěji jde o nedodržení bezpečné vzdálenosti.

„Samotný kruhový objezd jako problém nevidím. Ale přijde mi, že někteří, hlavně starší řidiči si na něj ještě nezvykli. Viděl jsem třeba pána, který jel ve směru z Malých Hoštic a odbočoval doleva. Což je teď samozřejmě nesmysl, musí odbočit doprava. A takových řidičů je hodně, protože než se objezd postavil, tak ke Globusu se roky odbočovalo právě doleva a to některé asi může mást,“ míní například řidič Petr Baier.

Kruháč se v poslední době stal terčem posměchu opavské veřejnosti. Tedy přesněji řečeno spíše šoféři, kteří se pořádně nevěnují řízení, nedobrzdí a narazí do auta před nimi. Poznat se mohou třeba na facebookové skupině Kde stojí švestky – Opava a okolí, protože minimálně několikrát týdně sem někdo fotku z takovéto kolize umístí. Diskutující třeba navrhují, aby si přímo u rondelu udělali pobočky policisté, odtahové společnosti i servisy, neboť by sem nemuseli tak často vyjíždět a byli by rovnou v místě dění.

SÁZKY…

Lidé se sázejí, kolik „ťukanců“ se tady odehraje a když se náhodou několik dní nic neděje, vzbudí to takřka senzaci. Jedna z opavských taxislužeb už si z kateřinského rondelu udělala i reklamu a láká cestující, že průjezd okružní křižovatkou zvládnou s jejich řidiči bez problémů.

Podle oficiálních čísel z opavské policie se tady staly tři desítky nehod. Jenže často se stává, že policie na místě ani nezasahuje, tudíž řada kolizí ve statistikách nefiguruje. Mohou jich už být klidně i stovky. „Do pondělí 3. srpna policisté na tomto kruhovém objezdu řešili 26 dopravních nehod u nichž byly vypsány euroformuláře a čtyři nehody, kdy byla na místě udělena bloková pokuta. Všechny byly bez zranění, jen se škodami na majetku. Hlavním problémem je nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Dopravní policisté o problematice na tomto kruhovém objezdu ví, rozebírají ji s dopravními experty, posilují na místě hlídky, výkon jejich služby je zde častý. Věnujeme tomu zvýšenou pozornost. Zvažuje se doplnění dopravního značení,“ uvedl mluvčí opavské policie René Černohorský. Kromě výše zmíněných nehod policisté ještě rozdali 22 řidičům pokuty, většinou za telefonování za jízdy nebo nezapnuté pásy. „Popsané tři desítky nehod nemusejí být konečným číslem. Protože často, pokud není na místě zranění nebo není způsobena škoda třetí osobě, si účastníci dopravních nehod řeší vše sami a nevolají policii,“ dodává mluvčí.