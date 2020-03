Pro další zpřísnění nařízení v boji proti rozšíření nákazy COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, se menšinová vláda Andreje Babiše (ANO) rozhodla, aby ochránila nejohroženější skupinu obyvatelstva.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE.

Lidé nad 65 let tak mají vyhrazený čas, kdy nesmí do obchodů nikdo jiný. Jenže soudě dle reakcí ze sociálních sítích i přímo z místa není toto vládní opatření příliš efektivní.

„Bohužel důchodci to nedodržují a dnes naklusali na 7:00 a někteří ještě bez roušek. A nikdo je nevykázal,“ napsala jedna ze zákaznic na oficiální facebookový profil jedné z maloobchodních sítí. Ostatní v diskuzi upozorňují, že je „docela na hlavu“, když senioři mohou nakupovat celý den, ale dvě hodiny před polednem nesmí být uvnitř supermarketů a dalších prodejen potravin pracující ani nikdo jiný.

U Lidlu, kde hříčkou osudu zrovna probíhá retro týden, na pražském Žižkově se před desátou hodinou vyskytl zcela nečekaný problém. Důchodci museli čekat ve frontě, protože nebyly k dispozici nákupní vozíky. Jejich nervozita dokonce vyvrcholila přetahováním o jeden z vozíků. „Že se nestydíte!“ ukončila tento boj „slabší“ účastnice.

Mezitím mohl alespoň reportér Pražského deníku nasbírat ohlasy z fronty. „Udělali dobře,“ chválí krok Babiše a spol. jedna důchodkyně. „Oddělují nás od mladých, to mi vadí,“ přidá se další.

Klidně si mohli nakoupit i pracující

„To je zlej sen,“ uleví si nově příchozí starší dáma s taškou na kolečkách. Zprvu však není jasné, zda reaguje na restrikce spojené s epidemií koronaviru nebo na nedostatek vozíků. Jak to tedy je, milá paní? „Ne, ten vyhrazený čas mě nijak neomezuje, ale mohli to klidně udělat dřív.“

Dřívější čas vyhrazený pro nakupování seniorů by uvítala i další zákaznice žižkovského Lidlu: „Je to rozumné, jsme víc ohrožení, ale je fakt, že to mohli udělat dřív. Teď by si mohli nakoupit i pracující. Takhle tam bude narváno.“

Pracovník ostrahy zůstává nekompromisní. Podívá se na mobil na přesný čas a po 10:00 skutečně dovnitř nikoho nepouští. Rusky mluvící mladší ženě vysvětluje, že může přijít až po dvanácté. „Twelve,“ zkouší to anglicky. Cizinka jen rozhodila rukama a odchází.

Já jdu na pohovor

„Já jdu do práce!“ poněkud nevrle povídá žena, která kolem dveří proběhne. Není divu, čeká ji náročná směna, kde – byť už s ochrannými prostředky – bude sedět za pokladnou či doplňovat zboží vystavena stresu a obavám ze šíření nákazy. Muž ze „security" nakonec pustil i mladíka, který podle svých slov mířil na pohovor. Po chvíli váhání i ženu středního věku. Ta však byla doprovod prošedivělého pána, jemuž pravděpodobně nad 65 let už bylo.

Kolem 10:20 v Lidlu v Praze 9 panovaly podobné podmínky. Mladá studentka se ani se svým tchánem na nákup nedostala. V hypermarketu Albert vedle O 2 areny se krátce před 12:00 vytvořila fronta lidí, které dodržovali rozestupy. Když odbila dvanáctá, nahrnuli se všichni mezi regály. Důchodci rozhodně z obchodu nezmizeli.

Na druhou stranu reportér Pražského deníku nespatřil za celý den nikoho, kdo by neměl roušku, respirátor, šátek či jinak zakrytá ústa a nos. Stejně se chránil i všechen personál. U pokladen bylo málo lidí, během nákupu se „bezpečně rozprostřeli“. I když prodejna na Žižkově je malá, takže koncentrace nakupujících tam byl vyšší.

V Albertu se z ampliónů mezi slevovými akcemi a písničkami opakovaně ozývala prosba na důsledné dodržování hygienických opatřeních v souvislosti s výskytem koronaviru. Patří sem třeba používání rukavic v oddělení pečiva či rozestupy u pultů s uzeninami. „Děkujeme, že nám to pomáháte zvládnout!“

Večer pak na tiskové konferenci vládní představitelé (opět poněkud chaoticky) oznámili, že se čas vyhrazený seniorům posouvá na dvě hodiny mezi 7:00 a 9:00. Původní nařízení tak platilo pouhý den. V pátek bude zase všechno jinak.