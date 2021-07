„V současné době jde Měsíc nahoru, je vlhko, přitom přes den teplo, takže houby rostou. Myslím si, že lidé, kteří mají svá místečka, budou při hledání úspěšní,“ ohodnotil podmínky známý chomutovský mykolog a přírodovědec Jiří Roth.

„Už jsem sbíral houby v lázeňském parku Bílina – Kyselka, prochodil okolí Stadic a Trmic na Ústecku. Nacházel jsem kozáky, křemenáče a z hřibů i vzácnější hřib plavý, hřib kaštanový a hřib Engelův. Na Teplicku jsem našel dokonce lesklokorku lesklou, která má léčivé účinky,“ dodal odborník.

Úlovky se chlubí lidé, kteří vyrážejí nad Jirkov, okolí Chomutova a dále do hor. „Dnes jsem měla za hodinu nasbíraný celý koš. Samí praváci, masáci a babky,“ uvedla Jana Kleinová, která zajela na své oblíbené místo v Kalku.

Pro houbaření je v českých podmínkách velké porozumění, je to až jakýsi národní „sport“. Řada houbařů ale netuší, že parkování v lese je zakázáno, nebo vědomě riskují. Za správní delikt můžou inkasovat až stotisícovou pokutu. Proti vpádům motorizovaných houbařů se chce „pojistit“ Hora sv. Šebestiána na Chomutovsku. Do lesů, které patří obci, instaluje závory.

„Sezóna se teprve rozjíždí, na podzim tu máme mraky lidí, takže vůbec nemá cenu chodit do lesa, protože potkáte více houbařů než hub. Často jde o prodejce, kteří to tu všechno zběhají,“ nastínila situaci starostka obce Lenka Štelcichová. „Bohužel ale do lesa jezdí auty, neberou ohled na lidi, kteří jsou tam na procházkách a nechávají po sobě odpadky. Loni jsme z jednoho místa vynosili tři pytle, byly tam gumáky a všechno možné,“ dodala.

Řešením jsou podle vedení obce závory, které fyzicky brání vjezdu. Zabudované mají být ještě v průběhu července. „Lidé zaparkují v obci a půjdou po svých, tím pádem s sebou neponesou věci navíc,“ míní starostka.

Problematické chování

Nepatřičné chování houbařů se týká i dalších oblastí. Například Vejprtska, kde v lesích zůstávají plastové lahve a plechovky od piva. Nad Jirkovem zase dělají problém auta seřazená před závorou tak, že lesníci nemůžou projet s technikou.

„To se stává například na propojce z Boleboře na Kalek, říká se tomu kalecká zkratka,“ přiblížil ředitel Lesů města Jirkova Jaromír Fiala. „Když tam přijede náš traktor a v cestě mu brání čtyři auta, je to problém. Policii to ale nehlásíme, snažíme se lidem domluvit,“ dodal.

Vážnější problém s houbaři podle jeho slov nastává na podzim. Je to kvůli lovu. „Ten probíhá často za soumraku nebo za rozbřesku, což je doba, kdy houbaři s oblibou pročesávají les. Občas vyrážejí vysloveně za tmy. Stává se, že myslivec sedí ve tmě na posedu, najednou se rozhrne křoví a z něj vyleze houbař,“ popsal Fiala jeden z nebezpečných momentů.

Organizace se proto chrání tím, že do lesa umisťuje upozorňující cedule. Ty zase budí údiv. „Píše se na nich, že je od 16 hodin do 8 doba lovu. Když si kolega dovolil na ceduli pro větší účinnost uvést 'nebezpečí úrazu střelnou zbraní', to byly na sociálních sítích rozčílených komentářů,“ dodal ředitel.