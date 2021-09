Jednání sprejerů Odsoudili někteří lidé také na facebookových stránkách Oder. „IQ tykve… Hnus co si kdo dovolí…,“ napsala jedna z pisatelek, jiná přidala: „A proto se nic nedá budovat s takovými primitivy!!!“

„Doposud toho nebylo tolik, něco jsme vyčistili a opravili. Tentokrát to ale přesáhlo míru únosnosti, takže jsme to nahlásili Policii České republiky. Tak uvidíme, jestli se něco zjistí,“ poznamenal Libor Helis.

Starosta Oder Libor Helis uvedl, že se i na dalších místech objevily nějaké kresby, které by mohly odpovídat výjevům na veselské rozhledně, ale policie zatím viník neodhalila. Libor Helis zopakoval, že Rozhledna veselí není jediné místo, kde se v poslední době sprejerství objevilo.

Rozhlednu ve Veselí u Oder ničí vandalové. Takto to tam vypadalo 9. září 2021. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

