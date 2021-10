Naštěstí neutrpěla žádná zranění, byla jen podchlazená a unavená. Skončila v péči zdravotníků, kteří ji následně odvezli do nemocnice.

Podle čeho jste se rozhodl hledat právě u České studánky?

Ráno jsem vyjel na Čerchov. Domluvil jsem se s veliteli záchranné akce, že vyrazíme na místa, kde se ještě nepátralo. Terén jsme v pětičlenné skupině pročesávali od rána. V jednu hodinu jsme já a dva kolegové z Domažlických městských lesů vyrazili směrem od Bystřice do kopce k České studánce. Ušli jsme pět set metrůa před námi byl nižší porost. Ještě jsme ho ani nezačali pročesávat, když se před námi Julie zvedla.

Jak reagovala, když vás viděla?

Byla bázlivá. Měla tendence před námi odejít. Myslím, že se bála veškerého hluku, který byl po lese. Nevěděla, co se kolem ní děje. Létaly tady helikoptéry, jezdily čtyřkolky, houkalo se.

Pátrání trvalo skoro dva dny. Věřil jste, že ji najdete živou a zdravou?

Přiznám se, že jsme tomu moc šancí nedávali. Když jsme ji uviděli, nevěřili jsme vlastním očím, že je to vůbec možné a ona je v pořádku. Je zázrak, že přežila. Mám kousek od místa, kde jsme ji našli, posed. Ten jsem ještě dnes (pozn. red.: v úterý) ráno kontroloval, protože jsem tudy jel. Pravděpodobně mohla být tam. Asi mě slyšela, a tak utekla do trávy, kde se skrývala.

Myslíte, že se tedy schovávala na posedu?

Těžko říct, kde trávila dva dny, ale byla suchá a čistá, takže musela být někde schovaná.

Co jste prožíval, když jste dívenku našli?

Všichni jsme měli obrovskou radost a byli jsme opravdu dojatí, že je v pořádku. Komunikovala s námi. Nebyla zraněná, jenom podchlazená. Dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Asi po deseti minutách se mi z toho všeho rozklepala kolena.

Pak jste holčičku odvezli do bezpečí?

Z místa, kde jsme ji našli, jsem hned volal na štáb. Donesli jsme ji k autu, které jsem měl asi sedm set metrů daleko. Tam už na nás čekali hasiči na čtyřkolkách, které nás odvezly k záchrance. Ta stála pod Českou Kubicí. Rozhodně to není jenom moje zásluha, ale úplně všech, kteří se do akce zapojili. Byla to náhoda, že jsme vytipovali zrovna tohle místo a holčičku našli.