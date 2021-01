Demonstraci zahájil zpěvák Daniel Landa, který za svůj Blanický manifest promluvil i před poslanci a předal jim petici s více než sedmnácti tisíci podpisy, které vyjadřují nesouhlas s "okrajováním svobody". Ten akci také uzavřel, když na pódium pozval všechny zástupce různých profesí, kteří na demonstraci vystoupili. "Dvaadvacátého končí nouzový stav, pak už si dokážu představit jenom občanskou neposlušnost," řekl na konci akce. Závěrem zazpíval na vyzvání přihlížejících spolu se zúčastněnými českou hymnu.

Dav skandoval, aby vláda podala demisi. Účastníci akce drželi české vlajky a transparenty s nápisy "Stop covid tyranii. Zastavme totalitu ve jménu covidu!", "Nejsme ovce", "V pondělí do školy!" či "Stop koronateroru".

Na náměstí zazněly projevy nejen podnikatelů v pohostinství, ale i dalších odvětví - sportovců, fitness trenérů, divadelníků, zdravotníků či zástupců Podnikatelských odborů. Opatření vydávaná vládou jsou podle nich chaotická, nefungují a navíc poslala spoustu podnikatelů a živnostníků na pokraj krachu. "My to nikdy nevzdáme," zkonstatoval ve svém projevu Jakub Olbert, majitel "rebelující" restaurace Šeberák.

Na Staroměstském náměstí v Praze se schází účastníci ohlášeného shromáždění. Na místě je v tuto chvíli přibližně 400 osob. Policisté přítomné upozorňují na povinnost dodržovat vládní nařízení. Na průběh shromáždění dohlíží několik stovek policistů a strážníků. #policiepha pic.twitter.com/U8ORFv1hl2 — Policie ČR (@PolicieCZ) January 10, 2021

Po 15. hodině vystoupil se svým projevem bývalý prezident Václav Klaus. "Už toho bylo dost! Zákazů, příkazů, plošných opatření. Je to první epidemie, při které nejsou izolování nemocní, ale ti ostatní," řekl za velkého ohlasu demonstrantů. "Očkování nesmí být povinné, já sám se, ačkoli jsem v rizikovém věku, očkovat nenechám," uzavřel.

Na akci dohlíželo několik stovek policistů a strážníků. "Policisté již řešili několik podezření na nedodržování vládních nařízení. Svolavatel bude oznámen pro porušení vládních nařízení, protože byl překročen povolený počet účastníků. Jedna osoba byla zajištěna pro přestupkové jednání," informovala policie na svém twitterovém účtu.

Premiér Babiš demonstraci odsoudil. Protestující podle něj nevnímají, co se děje v nemocnicích. "Podle mého názoru by měli všichni ti lidé nastoupit do covidových jednotek do nemocnic a tam pomáhat jako dobrovolníci," řekl v ČT. Kritizoval primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), že město akci nerozpustilo. Podle zákona ale má tuto pravomoc magistrát jako státní správa, nikoliv vedení města jako přestavitelé městské samosprávy, uvedla agentura ČTK.