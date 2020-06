„Areál se vrací do opětovného využívání Armády České republiky, která se o něj bude i starat, což nás jako město velice těší,“ sdělil starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

To potvrdila i mluvčí Armády Magdalena Dvořáková. „Vznikne zde výcvikový prostor pro chrudimský útvar. V plánu je běžný výcvik v taktických, strážních a průzkumných činnostech. Prostor mohou využívat také jednotky logistického pluku a aktivní zálohy,“ informovala Dvořáková.

„Je to vhodná alternativa k výcviku ve vojenských újezdech, které se od posádky Chrudim nachází poměrně daleko, a to zhruba dvě stě kilometrů. Využití tohoto areálu je tudíž ekonomicky velmi výhodné a ušetří nemalé prostředky,“ doplnila Dvořáková.

Pro lidi žijící v okolí se prý nic nemění. „Výsadkáři zde i v minulých letech cvičili, a to zejména taktiku malých jednotek a činnosti v zastavěné oblasti. Obyvatelé okolních obcí by tedy neměli pocítit změnu. Máme zájem na vzájemné spolupráci s okolními obcemi a jejich zastupitele budeme o výcviku pravidelně informovat,“ ujistila Dvořáková.

I přes občasná cvičení však v bývalém muničním skladu Bílek, který má zhruba tři sta hektarů, bylo téměř pusto. „Ve skladech bylo pár nájemců, ale to byla opravdu mizivá část areálu. Většina byla prázdná. My jsme v roce 2005 žádali o převod areálu do majetku města, ale stát nám to tehdy nedovolil,“ zavzpomínal Škaryd.