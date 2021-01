I když mu před měsícem svitla naděje na změnu, ani v době aktuálního vzedmutí koronavirové pandemie se zatím nedočkal toho, že by během pobytu za mřížemi dostal příležitost uplatnit lékařskou kvalifikaci podpořenou bohatými zkušenostmi; stále má na starosti knihovnu. Deníku to řekl jeden z jeho advokátů Roman Jelínek. „Zatím je stále na původním místě,“ konstatoval. Připomněl přitom, že se jedná o zcela čerstvé informace: „S klientem jsem v pravidelném kontaktu každou středu.

To, že se doktor medicíny může postavit do první linie boje s koronavirem i za situace, kdy takzvaně sedí, se ukázalo v polovině prosince. Mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová, jež na dřívější dotaz Deníku nereagovala, tehdy potvrdila informaci České televize o prvním takovém nasazení v covidovém centru vězeňské nemocnici v Brně.

Jako doktor tam byl umístěn Petr Kott, odsouzený ve stejné kauze společně s Rathem. Kučerová ho sice nejmenovala, nicméně uvedla, že jde o lékaře s otorhinolaryngologickou specializací. „Velice nám to pomůže,“ poznamenala k jeho nasazení s odkazem na „tragický nedostatek“ lékařů, jež má vězeňská služba k dispozici.

Upřesnila, že v Brně-Bohunicích a ve vězeňské nemocnici na Pankráci v Praze mají být zapojeni do práce pod dohledem dalších lékařů čtyři doktoři z řad odsouzených. Vězňů s lékařskou profesí je za mřížemi desítka; uplatnění některých z nich však brání soudem uložený zákaz činnosti.

Zda se počítá i s nasazením Ratha, však Kučerová nekomentovala. Pouze připomněla podmínku, že dotyčný nesmí být odsouzen za trestnou činnost související s působením ve zdravotnictví. S tím by v Rathově případě problém nebyl.

Zákony se měnit nemusely

Původně se s představou možného působení na pozici lékaře i ve vězeňském prostředí Rath vytasil už před svým nástupem do výkonu trestu, k čemuž došlo v říjnu roku 2019. Vězeňská služba tehdy v reakci na jeho slova odmítala, že by něco takového vůbec přicházelo v úvahu, jelikož odsouzený se nesmí dostat do kontaktu s léky, jež sám neužívá, penězi ani osobními údaji jiných vězňů. Prý to plyne z legislativy.

Kottovo nasazení nicméně ukázalo, že v rámci aktuálně platných zákonných norem takové uplatnění možné je; měnit legislativu nebylo třeba. I za někdejšího režimu, vlastně do počátku 90. let, lékaři, kteří se ocitli v base, mohli svou odbornost uplatňovat v rámci zajišťování péče o další odsouzené. Své služby Rath, tehdy již za mřížemi, neúspěšně nabízel také během první koronavirové vlny loni na jaře.