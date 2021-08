Jen pár hodin života dopřála své narozené dcerce Slovenka Zdena M. Když dítě porodila 26. března 2016 na ubytovně v Tachově, zabalila ho do ručníku a dvakrát mu silně dupla na hlavu. Dítě později v nemocnici zemřelo. Motiv jejího činu byl výjimečný – dítě zabila kvůli svému partnerovi.

Zdena M., matka dvou dcer ve věku 3 a 8 let, porodila zdravou holčičku před třetí hodinou ranní na ubytovně v Nádražní ulici v Tachově. Ve sprše, v kleče, tajně. Protože se chtěla plačícího děvčátka zbavit, přikryla je ručníkem a dupla mu na hlavičku a další části těla. „Novorozence poté zabalila do ručníku a chtěla ho odnést a vhodit do řeky Mže. Tam ale kvůli svému vysílení nedošla. Dostala se jen ke kontejneru a dítě chtěla hodit tam. K tomu ale nedošlo, protože ji objevil její přítel. Ten vzal dítě domů a ve 3.18 hodin přivolal záchrannou službu,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová. Zranění miminka byla ale tak fatální, že lékaři boj o jeho život po několika hodinách prohráli.

Zdena M. před soudem řekla, že těhotenství tajila kvůli svému příteli. „Nechtěla jsem, aby to věděl. Bála jsem se, že mě opustí. Když jsem s ním byla poprvé těhotná, tak mi byl nevěrný. Napadlo mě, že bych dítě dala k adopci, a kdyby to nevyšlo, dám ho na řeku a uplave,“ vypověděla cizinka. „Strašně toho lituji. Teď už nemůžu vrátit čas," dodala se slzami v očích.

Hájila se tím, že byla po porodu v šoku a neuvědomovala si, co dělá. Podle znalců ale byla v době činu příčetná a schopná rozeznat závažnost svého jednání. Krajský soud v Plzni ji poslal za mříže na 19 let. Odvolací Vrchní soud v Praze ale trest zmírnil, Slovenka si odsedí 16 let. Původní trest byl podle předsedy senátu s ohledem na osobu obžalované, která má nízkou inteligenci, nepřiměřeně přísný.