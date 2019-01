Nová Paka - Prima Den s Deníkem navštíví město již dnes. Přijďte se společně s námi, kteří pro vás připravujeme Deník, pobavit a také si popovídat o tom, co vás trápí a v čem bychom vám mohli pomoci. Začínáme v 15 hodin na náměstí T. G. Masaryka.

Den s Deníkem v Nové Pace na Masarykově náměstí. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Na děti i dospělé čekají soutěže a dárky, připraveno je i zajímavé kulturní vystoupení.



Ve spolupráci s televizí Prima jsme navíc připravili soutěž o 365 set–top–boxů či večeři s vaší oblíbenou televizní hvězdou Miroslavem Šimůnkem, který na Primě moderuje soutěž Nepodceňuj blondýnky. Pro tuto soutěž se musíte nejdřív zaregistrovat na www.denik.cz, kde najdete i další informace.



Vedle zajímavého programu, ve kterém zhlédnete mimo jiné břišní tanečnici s hadem, budeme diskutovat o tom, co obyvatelé ve městě postrádají. Podle průzkumu je to především bazén. Proto také radnice nechala zpracovat projekt Sportovně regeneračního centra, který měl být podpořen dotacemi z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Celkový podíl spolufinancování města na 110 miliónové akci měl činit 27,5 procenta.



Dnes je ovšem všechno jinak. Město se svojí žádostí neuspělo a zahájení stavby odsouvá na rok 2010. Nerozplyne se Pačákům sen o vlastním vodním areálu? Na to nám dnes odpoví starosta města Josef Cogan.