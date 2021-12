Dr. Michael Breus, jeden z nejvýznamnějších spánkových odborníků a autor řady knih na toto téma říká: „Dostatečně spát je jedním z nejlepších způsobů, jak můžeme zlepšit naši imunitu a bránit se před viry a nemocemi.“

Imunitní zabiják stres

Spánek je přirozený imunitní posilovač. Ač se doporučené množství spánku pohybuje mezi sedmi a deseti hodinami, vědci obvykle soudí, že k tomu, aby proběhl kompletní spánkový cyklus, je nutné spát alespoň osm hodin, během nichž se vyplavují důležité hormony, potřebné pro tvorbu buněk imunitního systému.

To, co naopak imunitu snižuje, je chronický stres, o němž se někdy hovoří jako o imunitním zabijáku. Ne nadarmo doporučují někteří odborníci posilovat imunitu smíchem či praktikováním uvolňujících meditací.

Vsaďte na bez

To, co ale lékaři radí především, je dbát na dostatečný příjem vitaminů. Doslova zázračným elixírem je pro naši obranyschopnost například obyčejný černý bez. Nejenže obsahuje vitamin A, vitaminy skupiny B a kyselinu pantothenovou, ale značný je i jeho obsah vitaminu C. Navíc je jedním z nejlepších přírodních zdrojů antioxidantů a chrání buňky před působením volných radikálů.

Tipy pro lepší imunitu:

Pravidelné procházky

Žádná posilovna – stačí mírné cvičení, dokonce i delší chůze třikrát týdně. Lymfatickému systému pomůže vyplavit nečistoty a posílit imunitní systém.

Dobrá nálada

Meditace, jóga, grotesky, nadhled – hlavně ať je stres pryč.

Probiotika

Přátelské bakterie vyvolávají vhodné reakce bílých krvinek na útočníky a ovlivňují naši duševní pohodu.

Střeva v dobré kondici

Na 80 procent všech buněk imunitního systému sídlí ve střevech. Nezdravý životní styl rovnováhu střevní flóry ničí.

Vitaminy

Dostatek vitaminů, ať již v podobě čerstvého ovoce a zeleniny, či doplňků stravy, je pro dobře fungující imunitu naprostou nezbytností.

