Samotné nás překvapilo, kolik různorodých věcí se dá ze samotvrdnoucí hmoty vyrobit. Její výhodou je i to, že výrobky nemusíte vypalovat při vysokých teplotách.

Budeme potřebovat:

samotvrdnoucí hmotu (k dostání v papírnictvích a v obchodech s kreativními potřebami)

barvy (akrylové či temperky nebo vodovky) a štětce

využít se dají i barevné lihové fixy

malý nůž i vidličku či malý vrták, špendlík a podobně

podložku na válení hmoty

misku s vodou

Co můžete také využít:

v tomto případě se fantazii meze vážně nekladou, do hmoty můžete obtisknout pevnou krajku i vzorovaný knoflík nebo rýhovaný vršek od fixu, hodit se můžou i vykrajovátka na perníčky a podobně

Jak na to?

Se samotvrdnoucí hmotou se pracuje podobně jako s tuhým těstem. Určitě si trochu namočte ruce – hmota se bude lépe tvarovat. Je dobré nejdřív začít s jednoduchým tvarem a použít třeba vykrajovátko.

Srdíčko je základ

Kousek hmoty zpracujte navlhčenou rukou – udělejte si z ní tvárnou kuličku. Pak ji můžete rozválet za pomoci válečku na těsto nebo klidně i zavařovací sklenicí. Tloušťku placičky je dobré prostě vyzkoušet – příliš tenký výrobek by po zaschnutí mohl praskat. Srdíčko můžete vykrojit formičkou na perníčky nebo vytvarovat v ruce. Pak můžete dělat vzory třeba párátkem nebo vroubkovaným vrškem od fixu, vrtáčkem… čímkoliv, co na vás doma bude pomrkávat.

Tip:

Po zaschnutí můžete výrobek i jemně obrousit, nabarvit ho i nakreslit na něm vzory, případně celé zvířátko a podobně. Výrobek bude schnout přibližně 24 hodin – pomalu při pokojové teplotě. Kdybyste se snažili proces uspíšit v troubě, hmota by popraskala.

Nejen pro fanoušky hraničářova učně

Vyrobit si můžete i krásné figurky. My holky jsme velké fanynky knižní série Hraničářův učeň od Johna Flanagana (fakt doporučujeme, jednotlivé díly můžete poslouchat i jako skvěle nahrané audioknihy). Takže volba byla jasná – vytvořily jsme hraničáře s lukem a šípem.

Hmotu dobře propracujte a první si vytvarujte přibližný tvar postavy. Můžete udělat zvlášť tělo a zvlášť hlavu a pak to zpevnit i párátkem či lepidlem. V tomto případě jsme udělaly zvlášť i pláštěnku a pak ji na postavičku přilepily přitisknutím vlhké hmoty pláštěnky na vlhkou hmotu těla.

Panenky. Bez nich to prostě nejde

Podobně jako hraničáře jsme vytvořily panenku. Hlavičku má tentokrát nasazenou na párátku. Ještě do měkkého „tělíčka“ je třeba párátko také zasunout, abyste si v něm vytvarovali otvůrek. Figurka nemusí být dokonalá, hodně toho pak dokážete doladit kresbou.

Tip:

Samotvrdnoucí hmoty se prodávají v odstínech bílá, tmavě šedá a teracotta. Na výrobky, které chcete vybarvovat nebo na ně kreslit, je nejpraktičtější bílá.

Dračí vejce

Konečná podoba toho dílka nás nadchla. Nela se pustila do výroby dračího vejce. První to vypadalo jako „šišojida“ a Nelka vzdychala. Ale nakonec je výsledek skvělý. Ani nevadí, že hmota trochu popraskala. Protože to přece vejce nakonec stejně udělá. Těšíme se, až se vyklube ten drak :)

Malá brož

Vyválely jsme placku, pak z ní vytvarovaly obrys slona. Hlavní efekt vytvořila až následná kresba. Pak už jen stačilo z druhé strany samolepicí pistolí přilepit zavírací špendlík.

Budka pro ptáčky

Udělali jsme si širší obdélník – vrchní stranu zkosily z obou stran jako stříšku, pod stříškou pak kolmé strany zúžily. Větším vrškem od fixu jsme vykrojily kolečko. Nahoře jsme propíchly hmotušpejlí, aby se pak budka dala navléct na provázek. Rýhy můžete udělat obtisknutím pravítka nebo vyrýt tužkou.

Vymodelovaného zcela hotového ptáčka jsme na vybarvenou suchou budku přilepily lepidlem.

Záložka do knihy

Zvolily jsme čarodějův klobouk – potřebujete jen špejli do nanuku a pro jistotu lepidlo typu Herkules. Na záložku ale můžete vytvořit cokoliv – od placatého srdíčka až po kočičí hlavu.

Tip:

Hotový výrobek navlhčeným prstem uhlaďte – hrany budou jemnější a rovnější.

Výrobky a tipy pro vás připravily sestry Kristýna a Nela